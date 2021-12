Vicente Fernández, Alejandro dévoile ses derniers instants

Vicente Fernández, dévoile les derniers instants du chanteur | .

Récemment, le plus jeune fils de Vicente Fernández, connu sous le nom d’El Potrillo Alexandre Fernández Il a partagé ses premières déclarations après la mort de son père, sur les derniers moments que son père a vécus.

Le célèbre chanteur appartenant à la célèbre dynastie Fernández est devenu l’un des artistes les plus aimés et admirés de tout le Mexique.

C’était le 12 décembre précisément le jour de la Vierge de Guadalupe au Mexique, le jour où le célèbre chanteuse le régional mexicain est parti.

Cela peut vous intéresser : Chabelo, rencontrez les 5 célébrités plus âgées que lui

Après quatre mois de lutte contre la maladie de Guillain-Barré, Vicente Fernández perdu le combat, quelques jours après son départ, El Potrillo a décidé de briser le silence sur la derniers instants quand il a vu son père encore vivant.

Vicente Fernández restera dans les mémoires pour sa voix et sa musique | PA

En commençant par cette nouvelle interview, l’interprète de « Me Dediqué a Perderte » s’est montré un peu plus serein, au début de son intervention, il a encore remercié tout le soutien que tant les médias que le public lui avaient apporté depuis cette situation malheureuse. .

L’affection qui a été ressentie envers l’interprète de « Acá Entre Nos », non seulement a été projetée avec ceux qui étaient proches, mais aussi à distance le plaisir et l’amour qu’ils ont ressentis envers le père de Vicente Fernández Jr.

Alejandro a mentionné que son père était parti en paix, tout en remerciant le soutien qui avait été apporté à sa famille non seulement pour les expressions d’affection et d’amour à la fois directement et dans les messages.

Malgré l’immense douleur qu’il ressent pour le départ de son père, il est conscient que c’est un processus naturel que nous traverserons tous à un moment donné, mentionnant que ce sont les décisions de Dieu.

Dans son compte Instagram officiel, il a partagé une photo où il apparaissait à côté de son père, tous les deux étaient les plus souriants et heureux, accompagnant la photo nous avons également trouvé un message extrêmement tendre.

Pour Alejandro Fernández, son père est devenu non seulement son père, il était aussi son meilleur ami et professeur, ce qui lui manquerait sûrement le plus chez lui serait son esprit et surtout sa voix.

Un message qui partageait une astuce où il disait à Don Chente qu’il devrait leur apprendre à faire un bon palenque dans le ciel, lui souhaitant un bon voyage et mentionnant l’une de ses chansons emblématiques et une phrase qui en émouvra beaucoup « Mon cher vieil homme. «