Vicente Fernández “assis sur un canapé… sérieux, mais stable”: équipe médicale

Comme exposé par López, il a été possible de diagnostiquer à temps les affectations qu’il présente et pour cette raison, il a été possible de commencer à lui donner un traitement qui aide à son amélioration rapide. Le Charro de Huentitán présente également une faiblesse de sa musculature générale, ce qui lui a causé des problèmes respiratoires progressifs.

Alors le docteur François exprimé que Fernandez présente une polyradiculonévrite (atteinte de plusieurs nerfs, dans l’une des parties anatomiques, quel que soit le type de blessure), qui dans son cas est une variante rare qui affecte sa capacité de mobilité dans une plus grande mesure et également un blocage complet de son stimulus nerveux , tous provoqués par la maladie, qu’il a qualifiée de “rare”.

Quelque chose que l’équipe multidisciplinaire qui accompagne le chanteur a tenu à préciser, c’est que l’information sur l’évolution de l’artiste est constamment et ponctuellement communiquée à la famille. Fernandez de manière véridique, “de même nous les avons informés des implications cliniques que ces diagnostics impliquent, en plus de présenter quel traitement est nécessaire”.

D’après ce qui précède, les personnes les plus proches de don Vincent ils sont également clairs sur le pronostic évolutif de ce type de maladie. En sa chance, le directeur de l’hôpital a partagé que l’interprète est déjà hospitalisé depuis 15 jours et a rassuré ses followers avec une bonne nouvelle.