Vicente Fernández, célèbre artiste mexicain, décédé à 81 ans

Vicente Fernandez, l’artiste mexicain très populaire connu sous le nom de « King of Rancheras » est décédé.

Noticias Telemundo a annoncé la nouvelle… « Nous avons le regret de vous informer de son décès le dimanche 12 décembre à 6h15 »

Fernández était connu internationalement… vendant au nord de 65 millions d’albums et jouant dans plus de 35 films. Il a été nommé Personne de l’année par la Latin Recording Academy en 2002. Il a décroché 3 Grammys et 8 Latin Grammys.

Il s’est rendu sur le Hollywood Walk of Fame en 1998 … sa main et ses empreintes de pas sont à jamais gravées dans le ciment.

Fernández a lutté contre de nombreux problèmes de santé au cours de la dernière décennie. En 2012, il a subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur cancéreuse sur son foie. L’année suivante, il souffre d’une thrombose pulmonaire.

Plus tôt cette année, Fernández a été hospitalisé après une chute dans son ranch.

Fernández avait 81 ans. RIP