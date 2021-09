in

Vicente Fernández, c’est à quoi il ressemblait il y a 43 ans dans “El Arracadas” | Réforme

Vicente Fernández est connu pour être l’un des plus grands représentants de la musique régionale mexicaine, en plus du cinéma au Mexique, ses films sont connus dans tout le pays comme cela s’est produit il y a 43 ans où il a joué “Les Arracadas“.

Ses millions de fans seront sûrement intéressés à en savoir un peu plus sur lui chanteur, et surtout sachant à quoi il ressemblait il y a plus de 4 décennies.

En plus d’être chanteuse, Vicente Fernández Il est également acteur, producteur de disques et homme d’affaires, avec plus de 50 ans de carrière il est devenu une icône de la culture hispano-américaine.

Don Chente, comme on appelle aussi le Charro de Huentitán, a commencé sa carrière en 1964 et ce n’est qu’en 2016 qu’il a pris sa retraite de la scène, cependant il avait eu quelques apparitions afin de soutenir son petit-fils Álex Fernández, son petit-fils.

En 1978, alors qu’il avait 38 ans, il a joué dans un film intitulé “El Arracadas”, jouant Mariano Landeros, sur YouTube il y a une vidéo où il apparaît en interprétant une chanson du film lui-même.

L’acteur apparaît à cheval, c’est l’une des scènes dont on se souvient le plus pour le chef de la dynastie Fernández, le titre de la vidéo est “El Arrracadas Vicente Fernández”, cela a été partagé sur la chaîne LA VITROLA par hernan A, nous allons le partager avec vous tout de suite.

Bien qu’il ne dure que trois minutes, il explique l’histoire de son personnage, qui cherchait à se venger, le nom du titre du film est dû au fait que c’est sa mère qui l’a encouragé à rendre justice, afin qu’il ne puisse pas oublier sa promesse a décidé de lui donner une boucle d’oreille qu’elle portait.

Cette fois même si Vicente Fernández Il portait le même style de charro qu’on le connaît, cependant la différence que nous avons trouvée dans ce film plein de vengeance, il portait des vêtements noirs et une barbe touffue en plus de son célèbre chapeau charro.

Tout au long de sa carrière, il a participé à 34 films, le premier étant “Tacos al Carbón” en 1972 et le dernier “Mon cher vieil homme” en 1991, grâce à ces films le nom de Vicente Fernández a commencé à être connu.

De nos jours, même si ses films ont fini par être laissés de côté par rapport à la musique, le chanteur est aujourd’hui plus connu pour ses chansons à ne pas manquer en réunion, du moins au Mexique.

Concernant la musique, l’un des chefs de file des plus importantes dynasties de musique régionale mexicaine du pays, il y a eu 89 albums, le premier étant sorti en 1967 et le dernier en 2018, deux ans après sa retraite officielle.

Une fois devenu célèbre avec ses chansons, il s’est aventuré dans le cinéma cinq ans plus tard, c’était quelque chose des plus habituels dans les vieux films, ceux qui étaient en noir et blanc.

Antonio Aguilar et José Alfredo Jiménez, dont le fils, d’ailleurs, a récemment perdu la vie sont d’autres personnages qui ont également connu du succès dans la musique et qui ont fait quelques films plus tard.

Cinq des films les plus connus de l’interprète de “For Your Damn Love” sont :

Mon cher vieil homme Le fils du peuple Le Tahur Le maçon Le scélérat

Quant aux chants les plus connus de Chente on retrouve :

Pour ton foutu amour Ici entre nous Ces jalousie Beautiful Darling My Way

Actuellement, la santé du père d’Alejandro Fernández est un peu délicate, mais les nouvelles qui ont été partagées affirment que sa situation n’est pas aussi grave qu’il y paraît, on s’attend seulement à ce qu’il se rétablisse bientôt.