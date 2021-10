Vicente Fernández C’est ainsi qu’on veut qu’on se souvienne de lui quand il part ! révélé | Agence du Mexique

Vicente Fernández a révélé dans une interview passée comment il aimerait qu’on se souvienne du moment où il quitte ce monde.

Les « chanteur mexicain« Vicente Fernández, anticiperait les événements qui se produisent aujourd’hui concernant sa santé, ce serait à travers une conversation avec Verónica Castro dans les années 80.

Ils disent que les idoles partent très vite, je préfère être un père de famille et non une idole absente (f! Nado) pour cette raison, je veux être le père de famille et ma plus grande fierté c’est mes enfants, ma famille et le public, a avoué l’interprète de « La Ley del Monte ».

Par les mots de Vicente Fernández, pour lui aussi « acteur de cinéma mexicain« Son rôle de père et de mari dans la vraie vie était l’un des plus importants avant tout.

À l’époque « Chente« Il accompagnait son fils, Alejando Fernández, qui débutait dans l’industrie musicale.

Après avoir parlé de divers sujets, l’hôte et l’exceptionnel « idole de la musique ranchera« ils ont revécu des moments comme quand »Le poulain« Comme s’appelle Alejandro Fernández, il a fait ses débuts sur scène à l’âge de cinq ans.

Sans aucun doute, ce sont des moments qui, à ce moment-là, ont ému le « homme d’affaires« , aujourd’hui âgé de 81 ans, qui a déclaré que » l’un des plus grands trésors que la vie lui aurait donné était le fait d’être père. »

Le natif de Huentitan El Alto, Jalisco, a formé une grande dynastie au bras de son épouse, María del Refugio « Cuquita » Abarca Villaseñor, avec qui il est resté plus de 50 ans.

Ensemble, ils ont procréé Vicente Jr., Gerardo et Alejandro en plus d’élever ensemble Fernanda, nièce et fille adoptive de la mère des Fernández, dont ils forment aujourd’hui une très grande famille.

Vicente Fernández Gómez et « Cuquita », qui ont déjà des arrière-petits-enfants, ont vécu très heureux dans le ranch de « Les poulains« , ceci jusqu’au jour où Fernández Gómez a joué dans un accident retentissant.

Malheureusement, le 6 août, l’interprète de Retour Retour, Vicente Fernández Gómezm a joué dans une grave chute qui l’a emmené à l’hôpital Country 2000 de la ville de Guadalajara.

Depuis cette date, la santé de l’acteur de films tels que « Tacos al Carbón », « Les Arracadas« , » Entre camarades tu te vois » et bien d’autres, il a été impliqué dans un grand débat et quelques prédictions qui ont suscité l’angoisse parmi ses proches et ses adeptes.

Avec un diagnostic presque irréversible en raison de ses multiples maux, Vicente Fernández a « progressé très lentement », selon les rapports médicaux publiés sur son compte Instagram.

De même, des versions garantiraient que sa famille en serait venue à envisager de le transférer dans leur maison, bien qu’apparemment ce serait l’une des rumeurs de plus qui circulent autour de l’état délicat du symbole de la culture hispano-américaine.

Le soi-disant « quatrième coq » derrière des figures telles que Jorge Negrete, Pedro Infante et Javier Solís, a traîné plusieurs problèmes de santé auxquels se sont ajoutés l’état de Gillain-Barré qui l’empêche de bouger, et une « trachéotomie » qui a été pratiquée. depuis quelques semaines.