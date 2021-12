Vicente Fernández, chanteur mexicain légendaire, décédé à 81 ans

Vicente, dont la famille est considérée comme une dynastie musicale, a partagé quatre enfants avec sa femme, Maria del Refugio Abarca Villaseñor: Vicente Fernandez Jr., 58, Alexandre Fernández, cinquante, Gérard Fernández, 44 et Alejandra Fernández, 37 ans, que le couple a adopté de la sœur de María.

Dimanche, Vicente Fernández Jr. a exprimé son chagrin face à la perte de son père, écrivant sur Instagram : « Merci pour tout !!! JE T’AIME PÈRE. »

« Aujourd’hui est un jour difficile et douloureux pour le monde de la musique avec la perte d’un titan mexicain qui, pendant des décennies, a pris ses racines au plus haut du monde », Gloria Estefan a écrit sur Instagram. « Don Vicente Fernández nous laisse un héritage de chansons, de films et de nouvelles générations qui continueront de chanter ses chansons et d’élever son nom à chaque note. Je partage mes condoléances à sa famille et à tous ceux qui l’aimaient et le respectaient. »

Ricky Martin a également rendu hommage à la légende de la musique, partageant sur Twitter : « Mon cœur est brisé. Don Chente a été un ange pour moi toute sa vie. Il m’aimait et je l’aimais. Chaque fois que j’allais à Guadalajara, il venait à mes concerts. »

« La seule chose qui rassure mon âme en ce moment, c’est qu’à chaque fois que nous nous voyions, je lui disais à quel point il était important pour moi », a-t-il ajouté. « Tout mon amour et ma force à sa famille et à tous ceux qui souffrent de cette grande perte. »