Vicente Fernández Quand quitteriez-vous l'hôpital ? Il y a un rendez-vous !

Vicente Fernández aurait déjà une date pour quitter l’hôpital prochainement, selon des informations récentes qui circulent, le « Charro de Huentitan« Il serait de plus en plus proche de retourner dans son ranch « Los Tres Potrillos », disent-ils.

Les « chanteur mexicain« Vicente Fernández, 81 ans, évoluerait de manière satisfaisante comme le confirment les déclarations médicales circulant sur son compte Instagram.

Il parait, « Chente« Il pourrait quitter le centre médical « Pays 2000 », dans la ville de Guadalajara, où il était admis depuis plus de 90 jours très prochainement. C’est ainsi que la nouvelle d’une éventuelle date a circulé.

« Ramenez-le à la maison maintenant. »

Ils m’ont dit que Don Vicente Fernández pourrait être, et si Dieu le veut, qu’ils le ramènent à la maison pour Noël, bien sûr, avec toutes les précautions et tout cela, mais passer Noël avec la famille … Don Vicente, d’ici nous allons pour demander qu’il en soit ainsi, dit « Pepillo Origel ».

Il faut se rappeler qu’autrefois, la femme de « homme d’affaires« , Doña » Cuquita « , María del Refugio AbarcA Villaseñor, était beaucoup plus optimiste quant à l’état de santé de l’interprète de »Retour Retour« .

De plus, dans sa déclaration à la presse, la mère de Vicente Jr., Gerardo et Alejandro Fernández, ont profité de l’occasion pour remercier tous les compliments et prières qui lui ont été adressés « producteur discographique« , dont à un moment donné il a été diffusé qu’il pourrait même présenter » mu3rt3 cérébral « .

Au public, le meilleur que je vous remercie pour toutes vos prières. Je suis très reconnaissante, je demande toujours pour toutes ces personnes… Je (va) très bien… Nous nous améliorons déjà, merci beaucoup pour toute votre attention, dit-elle.

Il convient de mentionner que Vicente Fernández Gómez et « Cuquita », qui ont procréé la dynastie Fernández, ont été considérés comme l’un des couples les plus solides de la série et sont restés ensemble depuis 1963.

Pour sa part, « El Potrillo », fils de « producteur discographique« Il a mentionné dans une récente présentation qu’il se sentait très heureux et satisfait de l’évolution de son père, le » acteur de cinéma « , qui a joué dans des films tels que » El Albañil « », » El Arracadas « , parmi beaucoup d’autres.

Très heureux, car il a progressé et a eu de bons résultats, donc heureux, a exprimé l’interprète de « Comment qui perd une étoile ».

Les derniers rapports qui ont circulé depuis le compte Instagram de celui né le 17 février 1940, confirmeraient l’évolution que Fernández Gómez a présentée ces dernières semaines.

Pendant la journée, il est éveillé et interagit. Des séances de rééducation sont générées par intermittence tout au long de la journée. Le seul respirateur à soutien minimal tolère spontanément de plus en plus longtemps, note le dernier rapport médical.

Après plus de 90 jours à l’hôpital, Vicente Fernández pourrait quitter l’hôpital dans les prochains jours, du moins c’est ainsi que l’animateur de l’émission Pepillo Origel l’a partagé.

On a beaucoup parlé de la santé de « Charro de Huentitán », puisqu’il est connecté à un respirateur artificiel, ce qui est vrai et a été confirmé par les médecins qui le soignent, jusqu’à ce qu’il souffre de mort cérébrale, une situation qui a déclenché la colère du famille, en particulier Vicente Fernández Jr.

Après plusieurs jours d’angoisse, il semble qu’il y ait une lumière dans le tunnel de la famille Fernández, car selon le chef d’orchestre controversé Pepillo Origel, l’interprète de « Ces jalousies » existe déjà et sortira de l’hôpital, donnant même une date. Le 25 décembre.

Quelle est la vraie santé de Vicente Fernández ?

C’est l’épouse de Don Chente, Doña Cuquita, qui a rompu le silence sur l’état de santé du chanteur, après avoir fait une chute le 6 août dans un ranch.

Contrairement à d’autres occasions, elle était calme et a remercié les supporters et les médias pour leur soutien concernant la santé de Vicente Fernández.

Doña Cuquita a confirmé que l’interprète de « Hermosa Cariño » s’améliore et qu’elle restera à ses côtés jusqu’à ce qu’il puisse quitter l’hôpital, « Je dois être forte pour bien le voir ».