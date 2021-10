Vicente Fernández conscient et avec ventilation

. Vicente Fernández chante en Colombie.

Via le compte Instagram @_vicentefdez, la famille de Vicente Fernández a publié une déclaration médicale pour informer de l’évolution de la santé de l’idole mexicaine.

Dans la publication, il est détaillé que le chanteur « est stable, éveillé, conscient, avec une interaction avec sa famille au moment de sa visite. Très dépendant de la ventilation par trachéotomie, son effort respiratoire est encore faible, ceci généré par la même maladie qui a touché ses nerfs périphériques ».

L’information révèle qu’en raison du type de maladie et des séquelles présentées jusqu’à présent, elle est restée dans un état stationnaire, avec une progression lente. « Sa famille a été à ses côtés dans ce processus de maladie depuis son admission à l’hôpital, ce qui a limité sa qualité de vie et est maintenant continuellement dépendant de soins de santé spécialisés. »

Le post a généré des milliers de commentaires d’encouragement de la part de ses followers, qui ont envoyé toute leur énergie pour son prompt rétablissement.

L’état de santé de l’artiste bien connu a généré des signes d’affection non seulement de la part de ses disciples, mais aussi de sa famille. Dans une publication récente de son compte instagram @alexoficial, son fils Alejandro Fernández a mis en ligne une image où il a l’air très heureux avec son père sur le Walk of Fame, à Los Angeles, en Californie. L’image est accompagnée de paroles sincères d’El Potro. « Toujours dans mes pensées et mes prières, essayez-le patron, vous nous manquez à tous. Vous ne savez pas à quel point j’étais content de voir cette photo ! Je t’aime et beaucoup d’encouragements, tu vas très bien ».

Alejandro Fernández s’ennuie de son père

Vicente Fernández a été hospitalisé en août dernier après avoir fait une chute à son domicile au Mexique. Il y a quelques semaines, sa famille a signalé que le chanteur souffrait du syndrome de Guillain-Barré, une maladie dans laquelle le système immunitaire du corps attaque les nerfs, ce qui peut provoquer une faiblesse et une paralysie des membres.

« Heureusement, il a été détecté très tôt. Il a déjà un traitement et ce sera un traitement, comme l’ont dit les médecins, avec une réponse lente », a déclaré à l’époque Vicente Fernández Jr. lors d’une interview avec le programme Univision Despierta América.