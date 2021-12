« Vicente Fernández dans un état critique » ce 11 décembre | AP / . / .

Il y a quelques minutes à peine, l’équipe médicale de Vicente Fernández a partagé sur ses réseaux sociaux officiels une déclaration sur son état de santé le 11 décembre avec l’autorisation de la famille El Charro de Huentitán.

Ce que personne ne voulait entendre se passe, la déclaration trouvée sur le compte Instagram officiel de Vicente Fernandez Gomez assure que le chanteur mexicain est dans un état critique, sa santé s’est compliquée ces dernières heures, son inflammation des voies respiratoires a augmenté et il a eu besoin de plus d’assistance pour respirer.

Le Mr. Vicente Fernández au cours des 12 dernières heures. présenté une exacerbation de son état de santé. Vous avez une inflammation accrue de vos voies respiratoires inférieures et une assistance respiratoire accrue.

L’état de l’interprète bien-aimé de tubes comme El Rey est si critique que pour qu’il se porte le mieux possible, il a été mis sous sédation, un fait partagé par l’équipe d’experts médicaux.

La sédation était nécessaire pour maintenir le confort. La prise en charge multidisciplinaire se poursuit. Son état est aujourd’hui critique.

« Vicente Fernández dans un état critique » ce 11 décembre. Source : Instagram.

Ce qui a le plus inquiété ses disciples, c’est l’accent mis sur son état compliqué en le réitérant en indiquant que son pronostic est très réservé et en réitérant une fois sa gratitude pour le soutien et le respect de l’artiste et de la famille de Vicente Fernández.

Prévisions très réservées. Plus que jamais, le soutien et la compréhension de ce moment que traverse la famille Fernández est apprécié.

Pour s’assurer que la famille ne soit pas approchée ou dérangée dans ces moments difficiles, il a été réitéré une fois de plus que le seul moyen de fournir des informations sur Vicente Fernández passerait par ce type de communication sur son compte Instagram officiel.

Jeudi et vendredi derniers, ce sont les propos de Vicente Fernández Jr. et Alejandro Fernández qui ont découvert que l’état de santé de leur père aurait été compliqué. El Potrillo a assuré à son auditoire qu’il aurait besoin de beaucoup de ses prières, ce qui impliquait que le pire était encore à venir ; tandis que l’aîné des fils de Vicente Fernández Il est arrivé après avoir quitté l’hôpital Country 2000 et bien qu’il ait confirmé que son père était toujours en vie, il a réitéré qu’il était dans un état critique.

On dit qu’une trentaine de médias nationaux et étrangers sont à l’extérieur de l’hôpital où Fernández séjourne depuis plus de quatre mois ; Ce samedi, le chiffre devrait passer à au moins 50.