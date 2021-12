Vicente Fernández décède à 81 ans – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le chanteur Vicente Fernández est décédé à 6h15 le 12 décembre, a rapporté sa famille via son compte Instagram ; Fernandez avait 81 ans.

« Le 12 décembre, Vicente Fernández s’en va, qui a chanté tant de mañanitas à La Guadalupana. C’est avec une profonde tristesse que je reçois la nouvelle du décès de l’un des artistes les plus importants de la culture populaire mexicaine, le symbole incontesté de la musique ranchera », a écrit Frausto.

« Un million de mariachis accompagnent votre chemin. Son héritage musical infini continuera de résonner fortement. Mes sincères condoléances à Cuquita et à ses enfants Vicente, Alejandro, Alejandra et Gerardo », a-t-il déclaré.

« Au cours des 12 dernières heures, M. Vicente Fernández a présenté une aggravation de son état de santé. Il a une inflammation des voies respiratoires inférieures et une assistance respiratoire accrue », ont rapporté les médecins dans un communiqué conjoint avec la famille hier, samedi 11 décembre.

La déclaration a été publiée sur Instagram, le seul média que la famille a utilisé pour rendre compte de la santé de Fernández depuis août, date à laquelle il a été hospitalisé.

Vicente Fernández est entré à l’hôpital Country 2000, à Guadalajara, après avoir subi une chute dans son ranch Los Tres Potrillos, qui lui a causé une blessure aux vertèbres cervicales, en blessant la moelle épinière et en le laissant sans mouvement des bras et des jambes.

Pour cette raison, il a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence qui a provoqué une détérioration respiratoire et l’a laissé connecté à la respiration artificielle pour laquelle il est resté en soins intensifs pendant environ six semaines.

Depuis lors, ses médecins ont prévenu que son rétablissement serait lent. « Comprenez que ce processus de rétablissement à ce stade de sa vie et de son état de santé actuel sera un processus très lent », indique le communiqué du 11 août.

À la mi-septembre, l’interprète s’est amélioré et est resté dans une chambre commune d’hôpital pour suivre une rééducation physique, mais début décembre, il a été réadmis aux soins intensifs en raison de la détérioration de son état de santé.

Fernández souffrait du syndrome de Guillain-Barré, une maladie dans laquelle le système immunitaire attaque les nerfs et peut entraîner une paralysie.

C’était la deuxième fois dans l’année que l’interprète de Divine Women avait des problèmes de santé. Le 7 juillet, il souffre d’une grave infection urinaire qui l’oblige à rester hospitalisé pendant deux jours.

Vicente Fernández a vaincu plusieurs maladies ces dernières années, dont le cancer de la prostate en 2002 ; l’ablation d’une tumeur au foie, en 2012 ; une thrombose qui lui a fait perdre la voix, en 2013 et une opération pour enlever trois hernies abdominales, en 2015.

Bien qu’en 2016 il ait annoncé sa retraite de la scène, le chanteur est resté actif sur les réseaux sociaux, enregistrant des chansons et faisant des présentations spéciales avec ses enfants et petits-enfants, qui ont suivi ses traces dans la musique régionale mexicaine. Vicente Fernández a commencé sa carrière dans les années 1960. En 2010, il a remporté le Grammy du meilleur album Ranchero avec la production « Need for You », la même année, il a remporté deux prix Billboard et le prix Lo Nuestro en tant qu’artiste rancher de l’année, entre autres récompenses qu’il a reçues tout au long de sa carrière.

Vicente «Chente» Fernández est né le 17 février 1940 à Huentitán El Alto, à Jalisco. Il est le père des chanteurs Alejandro Fernández et Vicente Fernández Jr., ainsi que de Gerardo et Alejandra Fernández, fruit de son mariage avec María del Refugio Abarca Villaseñor, connue sous le nom de « doña Cuquita ».