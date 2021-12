Vicente Fernández décède à 81 ans

il y a 2 heures

Emilio Estefan : Vicente Fernández laisse un incroyable héritage d’amour et de fierté

Emilio Estefan se souvient de sa rencontre avec Vicente Fernández 7:36

il y a 19 heures

Vicente Fernández et les chansons les plus emblématiques qu’il a interprétées avec ses enfants, petits-enfants et autres artistes

Tout au long de sa carrière de plus de 50 ans, le chanteur mexicain Vicente Fernández a partagé son talent avec des artistes prestigieux. Voici quelques-unes des collaborations :

Alejandro Fernández et Vicente Fernández – « Mon cher vieil homme » Alejandro Fernández et Vicente Fernández – « L’amour des deux » Alejandro Fernández et Vicente Fernández – « Je ne reviendrai pas » Alejandro Fernández et Vicente Fernández and Vicente – « Paloma Cher « Vicente Fernández Jr., Alejandro Fernández et Vicente Fernández – » Au plus grand de Los Fernández « Vicente Fernández Jr. et Vicente Fernández – » Prenons soin d’elle plus « Alejandro Fernández et Alex Vicente – Fernández » La défaite / le retour, le retour « José José et Vicente Fernández – » Pour toute l’année « José Alfredo Jiménez et Vicente Fernández – » Votre mémoire et moi « Ana Gabriel et Vicente Fernández – » Avec le même cœur « Antonio Aguilar et Vicente Fernández – » Roads to Guanajuato » Yuri et Vicente Fernández – » Quatre vies » Angélica María et Vicente Fernández – » Vous n’allez pas croire » Pedro Vargas et Vicente Fernández – » Je veux voir » Roberto Carlos et Vicente Fernández – » Même s’ils payer mal » Javier Solís et Vicente Fernán dez – « Lie Lie » Celia Cruz et Vicente Fernández – « Your Voice » Celia Cruz et Vicente Fernández – « El Rey » Tony Bennet et Vicente Fernández – « Return to Me » (Return to Me)

il y a 22 heures

Alejandro Sanz : « L’histoire de la musique mexicaine portera toujours ton nom, Vicente »

À propos de la mort de Vicente Fernández, le chanteur Alejandro Sanz a écrit que c’était un « jour triste ». « L’histoire de la musique mexicaine portera toujours ton nom, Vicente, mon ami, tu es et seras LE ROI pour toujours. »

Jour triste, sans mots. L’histoire de la musique mexicaine portera toujours ton nom Vicente, ami, tu es et seras LE ROI pour toujours.

Votre héritage appartiendra à l’histoire. Mon câlin à vous tous. #DEP pic.twitter.com/krW3IWAgmv – Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 12 décembre 2021

il y a 50 minutes

Ce que Vicente Fernández a dit dans sa dernière interview

Ce que Vicente Fernández a dit dans sa dernière interview 10:58

Le magazine Caras a eu la dernière interview que le chanteur mexicain Vicente Fernández a donnée. La directrice éditoriale María del Mar Barrientos a parlé des facettes du « père et grand-père de Don Chente » qu’ils ont pu observer lors de la visite au ranch à cette occasion, en plus de la bonne humeur dont il a fait preuve lors de la conversation.

il y a 54 minutes

5 phrases de Vicente Fernández pour se souvenir de son héritage

On se souviendra de l’idole de la musique ranchera non seulement pour les paroles de ses chansons, qui font partie de la mémoire collective mexicaine, mais aussi pour les phrases et les proverbes tout au long de sa carrière.

« Tant que tu n’arrêtes pas d’applaudir, je n’arrêterai pas de chanter »

C’est l’une des phrases les plus populaires de Vicente Fernández et qu’il avait l’habitude de dire au public lors de ses concerts. Aussi quand la presse l’a interrogé sur son départ de la scène.

Connaître les autres phrases.

Il ya 1 heure

Dans quels films le « charro de Huentitán » a-t-il joué ?

Il est clair que la musique a fait transcender Vicente Fernández d’une manière unique : il a enregistré plus de 300 chansons, vendu plus de 65 millions d’albums dans le monde, remporté trois Grammys et huit Latin Grammys.

Malgré cela, le « charro de Huentitán » était également largement connu pour sa présence dans le monde du cinéma, et il y a joué dans plusieurs films. Pouvez-vous imaginer combien?

Selon le site IMDb, Vicente Fernández a des crédits en tant qu’acteur dans 34 films et apparaît dans deux autres, bien que sans crédits.

LIRE LA SUITE ICI.

il y a 2 heures

PHOTOS | La carrière et la vie en images de Vicente Fernández :

il y a 2 heures

Des dirigeants et célébrités latino-américains pleurent sa mort

La mort de Vicente Fernández déclenche un barrage de réactions 2:23

il y a 2 heures

AMLO réagit à la mort de Fernández

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a réagi à la mort de Vicente Fernández et a écrit sur son compte Twitter : « Je présente mes condoléances à la famille, aux amis et à des millions de fans. » Il a également décrit l’artiste comme un « symbole de la chanson ranchera de notre temps, connue et reconnue au Mexique et à l’étranger ».

Je présente mes condoléances à la famille, aux amis et aux millions d’admirateurs de Vicente Fernández, symbole de la chanson ranchera de notre temps, connue et reconnue au Mexique et à l’étranger. – Andrés Manuel (@lopezobrador_) 12 décembre 2021

il y a 2 heures

Le « Chente » est mort à Guadalajara

Vicente Fernández, icône de la musique au Mexique, est décédé ce dimanche à l’âge de 81 ans, dans un hôpital de la ville de Guadalajara, dans l’ouest du Mexique, selon une publication sur son compte Instagram officiel. Selon le communiqué, Fernández est décédé à 6h15 du matin.

La star du break était hospitalisée depuis août après une chute, l’obligeant à subir une opération du col de l’utérus. Plus tard, son état s’est aggravé lorsqu’on lui a diagnostiqué une pneumonie, selon son récit.

LIRE LA SUITE ICI.