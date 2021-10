Vicente Fernández: des nouvelles surprises sur sa santé sont confirmées

. Vicente Fernández : Ils confirment des nouvelles surprenantes sur son état de santé

Dans un communiqué officiel, la famille de Vicente Fernández a rapporté via son compte Instagram que le chanteur avait évolué favorablement, ce qui lui a permis de quitter l’unité de soins intensifs de l’hôpital et de poursuivre son traitement et sa rééducation.

« Nous avons le plaisir de vous informer que M. Vicente Fernández se trouve en dehors de la zone de soins intensifs, dans une chambre d’hôpital, où il poursuivra son traitement et sa rééducation », indique le communiqué médical.

« Il restera avec plus de soutien auprès de sa famille, permettant une plus grande interaction et réponse vers son rétablissement », indique-t-il.

Bien que sa récupération ait été favorable, le communiqué indique que son effort respiratoire reste faible. « Don Vicente Fernández reste stable, plus alerte et coopératif dans la thérapie de rééducation. Son effort respiratoire reste faible, nécessitant un soutien intermittent. Nous sommes dans une phase de convalescence où nous poursuivons le traitement et une surveillance étroite. Même ainsi, la récupération de la fonction en mobilité est lente mais progressive ».

La lettre informe également que l’artiste est très reconnaissant. « M. Vicente apprécie vos prières, vos expressions d’affection et votre préoccupation pour son état de santé. »

Inquiétude parmi ses partisans

Vicente Fernández a été hospitalisé en août de cette année, après avoir subi une chute à son domicile au Mexique. Il y a quelques semaines, sa famille a signalé que le chanteur souffrait du syndrome de Guillain-Barré, une maladie dans laquelle le système immunitaire du corps attaque les nerfs, ce qui peut provoquer une faiblesse et une paralysie des membres.

« Heureusement, il a été détecté très tôt. Il a déjà un traitement et ce sera un traitement, comme l’ont dit les médecins, avec une réponse lente », a déclaré à l’époque Vicente Fernández Jr. lors d’une interview avec le programme Univision Despierta América.

Il y a quelques semaines, de fausses rumeurs circulaient selon lesquelles le chanteur de 81 ans serait décédé à l’hôpital, provoquant l’inquiétude de ses fans. Cependant, ils ont été rapidement démentis par ses proches.

« El Charro de Huentitán » a un total de 2,2 millions de followers sur son compte Instagram. Sa famille a utilisé cette plateforme pour diffuser chacun des rapports médicaux émis par l’équipe médicale chargée d’assurer la santé de l’artiste mexicain, et ainsi tenir ses fidèles informés sur la santé de l’idole.

Actuellement, dans le profil de « Don Chente » sur Instagram, son album « A Mi 80s » est annoncé, sorti le 4 décembre 2020. De plus, vous pouvez lire les nombreux messages d’encouragement et d’expressions d’affection que ses amis ont à gauche.