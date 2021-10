« Vicente Fernández dit au revoir », Mhoni Vidente | .

« Il dit au revoir », tels sont les mots avec lesquels la célèbre diseuse de bonne aventure Mhoni Vidente a brisé les espoirs de millions d’adeptes de Don Vicente Fernández en assurant qu’il n’y aurait pas de rétablissement pour lui et il dit au revoir.

Le célèbre cubain a été porteur de mauvaises nouvelles en confirmant que le cerveau de Vicente Fernandez Gomez Il n’a plus de vie et assure qu’il ne quittera plus l’état dans lequel il est et sa famille le sait bien.

Voyant Mhoni partagé que Le Charro de Huentitan Il a déjà un état de santé très dégradé et c’est irréversible, a-t-il assuré que la famille attend que le chanteur mexicain dise au revoir à tous les membres de la famille et à quelqu’un de très spécial, son fils Alejandro Fernández.

On sait depuis toujours qu’il existe une complicité particulière entre Vicente et Alejandro Fernández et Mhoni assure qu’ils attendent qu’El Potrillo termine sa tournée aux États-Unis pour qu’il revienne dire au revoir à son père et dire au revoir.

La voyante devenue célèbre pour des programmes comme Hoy et Sabadazzo n’a pas hésité à assurer que ce sont les raisons pour lesquelles Vicente Fernández est toujours connecté et que la sombre lettre qu’elle a vue derrière lui depuis longtemps est toujours là, l’attendant.

Mhoni Vidente a également parlé de Doña Cuquita, épouse de « Chente Fernández », car elle assure que nous devons également faire attention à elle car elle est déjà assez fatiguée de cette situation, du temps passé à l’hôpital et d’autres.

Cette révélation s’ajoute aux rumeurs qui ont déjà parlé auparavant selon lesquelles « Vicente Fernández n’était plus avec nous », qui ont commencé la semaine dernière avec plus de force.

Dans Gossip No Like, Javier Ceriani a expliqué que les grandes chaînes de télévision américaines envoyaient leurs équipes à Guadajalara pour préparer les funérailles de Vicente Fernández. Il s’est donc demandé s’ils savaient quelque chose que nous ignorons.

De son côté, sa compagne Elisa Beristain a partagé des rumeurs sur un document clinique qui aurait été vendu par un membre de l’hôpital où se trouve l’idole mexicaine, qui, selon elle, pourrait être à l’origine de ce type de mouvements déjà en cours. .

Le magazine TV y Notes a été celui qui a commencé avec l’énorme vacarme que le cerveau de Vicente n’était plus en vie. La journaliste Laura Palmer a partagé un article dans lequel elle assure ceci et que la famille en attend un million, tandis que les médecins du chanteur attendent que ses poumons ou son cœur s’arrêtent complètement.

L’article parlait même d’un maximum de deux semaines de vie supplémentaires pour l’artiste, qui se termineraient ces jours-ci. La journaliste a été pointée du doigt pour son article et elle s’est défendue en déclarant que tout ce qui était partagé était la vérité et qu’elle en avait même la preuve.

Gustavo Adolfo Infante a assuré avoir contacté Palmer pour parler de Vicente Fernández et qu’elle aurait sûrement soit un document médical, soit la déclaration d’un des médecins célèbres pour s’assurer de ce qu’elle a écrit dans le célèbre magazine.