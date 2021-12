Vicente Fernández dit qu’il est mourant et que tout est en attente

« Vicente Fernández en train de mourir », le monde attend le chanteur | .

Le Mexique et le monde sont consternés par l’état de santé de l’une des plus grandes icônes de la région mexicaine et c’est pourquoi le Country 2000, l’hôpital situé à Guadalajara, Jalisco est devenu un point de rencontre pour un grand nombre de personnes et les médias qui sont en attente de Vicente Fernández devant les indications qu’il serait en train de mourir.

Vendredi dernier, le 10 décembre est devenu un jour triste pour le monde du divertissement mexicain, car alors que la première actrice bien-aimée Carmen Salinas pleurait, des rumeurs ont commencé selon lesquelles l’état de santé de la chanteuse mexicaine Vicente Fernandez Gomez c’était devenu compliqué.

Les rumeurs ont rapidement mobilisé divers médias et il y a actuellement 30 médias nationaux et étrangers qui se trouvent à l’extérieur de l’hôpital qui a abrité El Charro de Huentitán ces derniers mois, cependant, on s’attend à ce que ce samedi ils soient environ 50 médias.

Une fois de plus, les rumeurs se sont accélérées aux informations fournies par la famille aux partisans et aux médias, mais l’alerte a commencé après le jeudi 9 décembre dernier, Alejandro Fernández a donné un concert de près de deux heures des plus émouvants dans l’auditorium national.

« Vicente Fernández en train de mourir », le monde attend le chanteur. Photo : Instagram.

El Potrillo a demandé à ses partisans de nombreuses prières pour son père Vicente Fernández, assurant qu’ils en auront besoin, ce qui a grandement préoccupé les personnes présentes à cause de l’expression du chanteur et de ses paroles. Tout est monté en tension quand Alejandro a dit qu’il interpréterait la dernière chanson qu’il a chantée avec son père.

Les personnes présentes ont crié un « nooon », pour ce qu’elles avaient compris et en espérant que le chanteur mexicain puisse récupérer et même chanter une fois de plus avec son Potrillo, le plus jeune de ses enfants.

Après la présentation d’El Potrillo, qui a laissé beaucoup d’inquiétudes, des rumeurs ont commencé selon lesquelles Vicente Fernández était dans un état très grave et, en fait, son neurochirurgien est sorti le confirmant aux médias.

Ce qui a été dit, c’est que même Vicente Fernández Il serait déjà parti et c’est pourquoi toute sa famille était réunie à l’hôpital ; Cependant, une fois de plus, c’est Vicente Fernández Jr. qui, en quittant Country 2000, a déclaré aux médias que l’idole mexicaine était toujours en vie, mais a confirmé ce que tout le monde craignait, qu’il se trouve dans un état très critique.