Vicente Fernández, Doña Cuquita aurait eu besoin d’un soutien médical

C’est ainsi qu’on dit que Doña Cuquita, l’épouse de Vicente Fernández, était hier après l’annonce de son départ le dimanche 12 décembre, et aurait eu besoin d’une assistance médicale.

Selon Dael Quiroz de Arguende TV, María del Refugio Abarca Villaseñor, l’épouse toujours fidèle de Don Vicente Fernandez Gomez Il serait devenu très malade après la nouvelle du départ d’El Charro de Huentitán.

Selon Dael, beaucoup ont été surpris que ce ne soit pas son compagnon de toujours qui ait reçu le corps du chanteur mexicain bien-aimé dans son ranch Los Tres Potrillos, à Guadalajara, pour ses adieux, mais il y aurait une forte raison.

Quiroz a indiqué que l’épouse de Vicente Fernández était tombée très malade, avait présenté une décompensation, c’est pourquoi elle avait besoin d’un soutien médical et serait restée un certain temps dans un appartement tout près de l’hôpital Country 2000, où son mari a passé les quatre derniers mois de sa vie.

Le journaliste a indiqué que la famille avait acheté ledit appartement lorsque l’agonie avec Vicente Fernández a commencé à l’hôpital, pour éviter de longs transferts, car de Country 2000 au ranch Los Tres Potrillos, cela prendrait 50 minutes, jusqu’à une heure de transfert.



Cependant, Dael Quiroz a indiqué que Doña Cuquita, toujours fidèle à « Chente », est restée à ses côtés à tout moment, jour et nuit, donc la famille avait loué en plus de la chambre de l’interprète, trois autres chambres qui étaient adéquates comme chambre d’hôtel pour sa femme et d’autres parents pour se reposer.

Heureusement, tout semble indiquer que les médecins ont stabilisé Doña Cuquita rapidement, puisque la femme de l’interprète a été vue dans l’hommage du corps présent qui lui a été rendu hier à la VFG Arena, tout près du ranch Los Tres Potrillos.

María del Refugio a accompagné l’amour de sa vie, montant la garde quelques minutes à ses côtés et embrassant son cercueil, une image qui a choqué le Mexique et le monde, suivie de l’interprétation par son fils Alejandro Fernández de la chanson Amor de los dos, la lady’s favori.

Vicente Fernández Il a été honoré de mariachis en direct et de la présence de grands artistes tels que Pepe Aguilar, Ángela Aguilar et d’autres célébrités venues rendre hommage à la famille.

On dit que le transfert des célébrités à Guadalajara a été assez compliqué en raison de la saturation des vols et que ceux qui ont décidé d’y aller ont dû le faire par la route et cela n’a pas été une tâche facile non plus.