Vicente Fernández envoie un message alarmant. Prêt à partir ?

Après son hospitalisation, le célèbre chanteur Le Mexicain Vicente Fernández a envoyé à ses abonnés un message alarmant, quelque chose qui a sans aucun doute inquiété des millions de personnes qui l’ont suivi depuis sa création.

Et ce n’est pas tout, puisque votre enfant Alexandre Fernández Il lui a dédié un message via les réseaux sociaux, après avoir mentionné qu’il était déjà allé lui rendre visite à l’hôpital.

Après avoir été exploité urgence au cours du week-end en raison d’une chute dans son ranch ‘Los Tres Potrillos’, il a été signalé que Don Vicente Fernández était en soins intensifs.

C’est ainsi que la presse a capturé ce matin sa femme Doña Cuquita sortant de l’hôpital où se trouve le chanteur, en plus de l’admission de son fils Vicente Fernández Jr. qui a donné des détails sur l’état de santé de son père, qui jusqu’au dernier dimanche il était sous sédation .

Comme l’ont rapporté les médias à l’extérieur de l’hôpital, la famille de ‘El Charro de Huentitán’ a déclaré que dans quelques heures, un message serait diffusé sur les comptes de médias sociaux du chanteur, et cette lettre est arrivée vers 17 heures dans l’après-midi de ce 9 de août, où vous pouvez lire :

Comme prévu, ce message a suscité beaucoup d’inquiétude parmi ses followers qui ont immédiatement écrit :

Pourquoi tu mets ça ? Est-ce que tout va bien? »,« Que Dieu prenne soin de moi et lui donne encore de nombreuses années »,« Je n’aime pas non plus ce message »,« ça sonne comme un au revoir,« courage, ne t’évanouis pas et surtout, reste encore un peu avec nous, tu es aimé de l’âme », « prompt rétablissement et bénédictions, mes prières pour toi, légende vivante, fierté nationale ».