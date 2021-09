Vicente Fernández est-il sérieux ? Alejandro Fernández pleure en concert

Vicente Fernández sérieux ?, Alejandro Fernández pleure en concert | Instagram

“Aujourd’hui je ne veux pas que les années passent car mon père est vieux”, cite ainsi la chanson qui a réussi à briser le chanteur mexicain adoré Alexandre Fernández en pleine présentation en se souvenant de son père Don Vicente Fernández. Le poulain, comme on l’appelle, il s’est produit avec un énorme succès à Houston, au Texas, où il a fini par pleurer sur scène.

Les partisans d’Alejandro et Vicente Fernández étaient profondément émus et inquiets à l’idée que Le Charro de Huentitan est grave et cette situation est celle qui inquiète et brise le cœur de son fils, qui a fondu en larmes à ce sujet alors qu’il voulait être grand.

Dans le cadre de sa tournée 2021 “Made in Mexico”, Alejandro Fernández s’est produit dans certaines salles aux États-Unis avec un énorme succès aux côtés de son fils, Alex Fernández, la fin de cette tournée est attendue le 24 octobre.

C’est lors de la chanson en duo avec son fils, qui l’a chantée une fois avec son père, Vicente Fernández, qu’El Potrillo a été submergé par les émotions et il s’est mis à pleurer. Le chanteur en a profité pour dédier la chanson à son père, lui souhaitant un prompt rétablissement et a demandé à ses fans de prier pour lui.

Vicente Fernandez Gomez Il est hospitalisé à Guadalajara depuis plus de 48 jours, ceci, selon la famille, après une chute qui affectera ses cervicales ; Après son admission à l’hôpital, il y a eu une opération délicate qu’ils voulaient faire aux États-Unis, mais son transfert n’a pas été possible.

Les médias et les fans d’El Charro de Huentitán étaient au courant de jour en jour des informations qui leur étaient fournies sur la santé de l’idole du Mexique ; Après avoir conclu à un lent rétablissement, la famille a décidé de faire des déclarations de temps en temps pour les rassurer.

L’état de santé délicat de Vicente Fernández l’a même amené à être considéré comme perdu sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises, déclenchant la douleur et l’agacement des membres de sa famille qui sont venus nier cette nouvelle.

Jusqu’au dernier rapport médical, l’acteur est toujours en soins intensifs et respire par trachéotomie ; Cependant, ils assurent que vous pouvez communiquer avec votre famille. Les rumeurs autour de sa santé assurent que la récupération de “Chente” pourrait être assez lente et douloureuse, même, il y a ceux qui assurent, il n’y aura pas la récupération tant attendue.

Javier Ceriani de Gossip No Like, qui n’a pas peur de dire ce qu’il sait ou pense a indiqué que la famille sera celle qui décidera quand il partira Vicente FernándezSeulement, ils attendraient une date clé pour déconnecter l’un des plus grands artistes du Mexique. Il a indiqué que la date pourrait être liée à un jour férié ou même à la série biographique qui est déjà en cours.

La série, comme ils l’ont partagé dans Gossip No Like, ne sera pas jouée par Alejandro Speitzer comme on le disait, ni par Carlos Rivera, qui aurait refusé de donner vie à Vicente, mais par Jaime Camil, une nouvelle qu’Elisa Beristain a applaudie. De plus, ils ont indiqué que la série reprendrait l’histoire d’amour de Fernández et Doña Cuquita, mais pas les relations extraconjugales de l’artiste.

Il y a quelques semaines, il a alarmé sur les réseaux sociaux que Doña Cuquita avait été hospitalisée en urgence. Ses proches ont partagé que le partenaire du chanteur avait programmé une opération de hernie; cependant, la situation est devenue risquée et ils ont dû aller de l’avant. Compte tenu de l’attente des fans de la famille et des médias annoncés lorsque Doña Cuquita a quitté la chirurgie et l’hôpital.

Actuellement, la femme d’El Charro de Huentitán est déjà rétablie et continue de lui rendre visite fréquemment à l’hôpital, car elle ne l’a pas quitté.