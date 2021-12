Vicente Fernández est mort dans son ranch, disent-ils

Vicente Fernández a rendu son dernier souffle dans son ranch, disent-ils | Instagram

¿Verdad o un mito?, una famosa y polémica revista de circulación nacional ha causado enorme controversia al asegurar que Vicente Fernández habría fallecido en su casa al interior del rancho los Tres Potrillos y no en el hospital como la familia habría hecho creer a los medios de communication.

Selon le magazine TV Notes, il aurait interviewé une personne proche de la famille de Vicente Fernandez Gomez, qui assure que sa femme et ses enfants ont obéi à ses dernières volontés et auraient transféré le chanteur dans son ranch pour rendre son dernier souffle en ce lieu.

La publication assure que Doña Cuquita, épouse d’El Charro de Huentitán, aurait parlé avec ses enfants pour les informer de ce que serait le dernier souhait du chanteur mexicain bien-aimé, d’avoir ses derniers moments de vie à la maison et non à l’hôpital .

La famille aurait respecté la décision du patriarche et ils l’auraient transféré le samedi 11 décembre dans l’après-midi, au ranch Los Tres Potrillos sans que les médias qui montaient la garde pour des nouvelles de l’acteur également puissent s’en apercevoir Qu’est-il arrivé.

Vicente Fernández a rendu son dernier souffle dans son ranch, disent-ils. Photo : Instagram.

Soi-disant, en entrant à l’hôpital Country 2000 et alors qu’il pouvait encore parler, Vicente Fernández avait exterminé María del Refugio Abarca Villaseñor que si les choses se compliquaient, il voulait dire au revoir à tout le monde et mourir en paix chez lui.

La source présumée aurait également assuré qu’une autre des indications de Don Vicente Fernández ne devait pas être incinérée, qu’il voulait être complètement enterré et qu’il n’aimait pas cette idée. Ces déclarations alléguées provoqueront sûrement encore plus de controverse et d’agacement pour la famille de l’interprète.

Il y a même beaucoup de rumeurs selon lesquelles El Charro de Huentitán serait parti avant le 12 décembre, le jour de la Vierge de Guadalupe, il y a ceux qui disent qu’ils ont attendu cette date pour la commercialisation, autres que la paperasse et pour être plus calme le famille, La vérité est que la famille Fernández Abarca a enregistré la mort du célèbre chanteur le 12 décembre à 6h15.

Depuis la nuit du 11 décembre, certains médias ont lancé la rumeur du départ du chanteur ; Cependant, Vicente Fernández Jr. sortirait pour indiquer que cela ne s’était pas encore produit et démentir les rumeurs.

Actuellement, l’hommage en corps présent à Vicente Fernández Vicente Fernández Gómez continue dans l’arène et bien que les Beaux-Arts aient été offerts à cet effet, la famille a respecté le souhait de l’interprète de ne pas sortir dans d’autres endroits et de se reposer en paix dans son propre ranch à côté de son arbre préféré.