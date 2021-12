Vicente Fernández est retourné aux soins intensifs, disent-ils | .

« Le roi pouvait partir à tout moment », selon les médias locaux à Guadalajara, Vicente Fernández est revenu aux soins intensifs, une énorme nouvelle malheureuse pour sa famille et ses partisans.

Dael Quiroz d’Arguende Tv a révélé la mauvaise nouvelle sur sa chaîne YouTube, car il assure que Vicente Fernandez Gomez Il a eu de graves complications dans son état de santé, qui est plus que délicat et les médecins disent que le pire pourrait arriver dans les prochaines heures.

D’après ce qu’il a partagé, les médecins ont demandé aux proches et aux proches de Le Charro de Huentitan rencontrer et être au courant de tout ce qui peut arriver dans les prochaines heures car ils seront critiques pour l’idole du Mexique.

On dit que Vicente Fernández a une pneumonie sévère qui met sa santé et même sa vie en danger, en plus du fait qu’à son âge et les conditions dans lesquelles il se trouve, c’est quelque chose de vraiment délicat.

Soi-disant, cette condition aurait renvoyé le protagoniste du film légendaire El Aracadas aux soins intensifs et alarmé ses médecins et ses proches. Soi-disant, la complication découlait d’un oubli, car dans un effort pour retirer rapidement le chanteur et acteur de l’hôpital, il n’avait pas été transféré auparavant aux soins intensifs, les soins dont il avait besoin.

Quiroz a ajouté qu’une équipe de divers médias internationaux se réunirait déjà à Guadalajara, Jalisco, en attendant ce qui pourrait arriver avec l’interprète d’El Rey dans les prochaines heures.

Les proches et adeptes de Vicente Fernández Ils avaient déjà été très heureux de sa sortie des soins intensifs et parce qu’il avait été partagé que des améliorations de son état de santé s’étaient produites.

C’est la famille qui a partagé en août dernier que l’idole mexicaine était hospitalisée et délicate après une chute dans son ranch de Los Tres Potrillos. Les rapports médicaux parlaient d’une chirurgie cervicale vraiment délicate et pendant longtemps les médias et ses partisans étaient au courant de ce qui se passait avec l’artiste minute par minute.

Heureusement, des nouvelles plus tardives sont arrivées de son amélioration et de son transfert dans une chambre normale, hors des soins intensifs, ce qui a détendu beaucoup et fait naître l’espoir de son rétablissement. Maintenant, avec cette nouvelle, les prières sont à nouveau élevées pour que ce soit une bataille de plus menée par El Charro de Huentitán.