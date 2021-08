Vicente Fernández est signalé dans un état « stationnaire » ! | .

L’un des albums les plus marquants des années 60, résumant véritablement le chaos culturel et la belle ruine de la décennie, est sorti du sous-sol d’une maison d’été vieillissante dans le nord de l’État de New York. “Big Pink”, comme on l’appellerait affectueusement, était la genèse de l’un des plus grands premiers albums jamais enregistrés, […] More