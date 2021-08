Vicente Fernández est toujours en soins intensifs ; Ils placent un tube d’alimentation – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Vicente Fernández Il a passé 24 jours en soins intensifs ce lundi, après avoir été hospitalisé après une chute qu’il a subie dans son ranch de Los Tres Potrillos, situé à Jalisco. L’équipe médicale qui assiste à El Charro de Huentitán a rapporté cet après-midi que Une sonde d’alimentation a dû être placée sur l’interprète d’Hermoso Cariño, car il présente des difficultés à avaler par lui-même.

« Il reste stable, vendredi soir dérivant des séquelles de sa maladie, il a fallu placer une sonde d’alimentation spéciale, une gastrostomie, sans aucune complication, sans éventualités ; L’alimentation est réalisée de cette manière, pour apporter du confort et retirer le tube qui était conservé par le nez », a expliqué le médecin Luis Alberto Gómez dans le rapport chaque lundi.

Le spécialiste a expliqué que Don Chente est tenu éveillé et constamment stimulé par sa famille et le personnel médical auquel il répond en hochant la tête ou en regardant. Concernant la capacité pulmonaire de Vicente Fernández, le médecin a expliqué qu’un mode a été atteint où il maintient une respiration constante par lui-même et a des ventilations plus spontanées, c’est pourquoi il envisage de placer uniquement de l’oxygène dans la trachéotomie.

Le médecin a ajouté que le chanteur n’a montré aucun signe d’infection urinaire, une question pertinente parce qu’avant sa chute, il avait eu des complications à cet égard. Le médecin a ajouté que Vicente Fernández resterait en thérapie pour une période indéterminée.

Un homme est-il entré dans la chambre de Vicente Fernández ?

Concernant la nouvelle qui a circulé selon laquelle une personne extérieure à l’équipe médicale et à la famille Fernández était entrée dans la chambre de l’interprète de ces jalousies, l’hôpital a rapporté qu’il s’agissait de quelque chose de faux. “Ce n’est pas vrai, ça ne s’est pas passé comme ça, nos mesures de sécurité avec tous les patients sont adéquates, elles sont correctes, nous avons même une stratégie comme mesure de sécurité chez les nouveau-nés où dès la naissance un bracelet est placé sur eux, ils le sont en met un autre sur sa mère et ils sont toujours synchronisés. Les mesures de sécurité sont correctes et n’ont été violées à aucun moment sans patient », a ajouté un représentant.

La source. Excelsior