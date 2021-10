Vicente Fernández est « très dépendant de la ventilation en raison d’une trachéotomie » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

À travers une déclaration, la famille de Vicente Fernández a confirmé que le chanteur est stable, éveillé, conscient de l’interaction avec sa famille.

Dans la communication médicale la plus récente sur la santé du chanteur, il a été rapporté qu’en raison du type de maladie et des séquelles qu’il présente jusqu’à présent, il reste dans un état stable et ne présente pas de changements significatifs dans son état de santé.

« Très dépendant de la ventilation au moyen d’une trachéotomie, son effort respiratoire est encore faible, ceci généré par la même maladie qui a touché ses nerfs périphériques », ont-ils souligné.

Ils ont remercié la famille, les amis et l’équipe médicale pour leur compréhension car le processus de récupération sera « un processus très lent ».

Fernández est arrivé il y a plusieurs semaines dans un hôpital privé après avoir subi une chute qui a causé un coup aux cervicales près du crâne, blessant sa moelle épinière et le laissant sans mouvement de ses bras et de ses jambes.

De ce fait, le chanteur a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence qui a provoqué une détérioration respiratoire et a donc dû être relié à la respiration artificielle et par conséquent complètement sous sédation pour faciliter son rétablissement.

Avant son arrivée à l’hôpital début août, le chanteur de « Ces jalousies » avait été admis pour une forte infection urinaire qui le maintenait à l’hôpital pendant deux jours.

Tout au long de sa vie, Fernández a surmonté diverses maladies, comme le cancer de la prostate en 2002, l’ablation d’une tumeur au foie en 2012, un an plus tard une thrombose qui lui a fait perdre la voix, et une intervention chirurgicale pour enlever des hernies abdominales en 2015 .