Vicente Fernández est viré avec sa musique à la VFG Arena – El Sol de México

Quelques minutes avant 19h00, le corps de Vicente Fernández est arrivé à la Vicente Fernández Gómez Arena de Tlajomulco. La musique de mariachi a commencé tout de suite, car il n’y avait pas de meilleur moyen de le virer. « Le roi » a été entendu dans la voix des plus de 10 mille personnes qui se sont rassemblées dans la place.

C’était un hommage au corps actuel, où ses fils Alejandro, Gerardo et Vicente, en plus de leurs petits-fils, ont fait la première haie d’honneur devant le cercueil du chanteur. La musique s’est poursuivie avec « Mexico cute and want », « Hermoso cariño » et » Ici entre nous « .

Avec ses enfants et entourée du reste de sa famille, María del Refugio Abarca, « Cuquita », a écouté avec un visage calme le chœur de milliers de personnes qui accompagnaient le groupe de mariachis. Ses petites-filles ne pouvaient retenir leurs pleurs et, debout derrière leur grand-mère, elles essuyaient les larmes qui n’arrêtaient pas de couler sur leurs joues.

C’est Gerardo Fernández qui a demandé à sa mère de s’approcher, alors ils l’ont laissée seule et elle s’est tenue à côté du cercueil, qui portait un chapeau charro. « Cuquita, Cuquita » les gens ont commencé à chanter, une fois que le mariachi a fini de chanter « Ces jalousies ».

Alejandro est venu et a chanté à sa mère « Amor de los dos », une chanson qu’il a chantée en duo avec son père de son vivant. Ensemble, ils sont restés en hommage au Charro de Huentitán. Les femmes de la famille, sa fille Alejandra, qu’il a adoptée en 1984, et certaines de ses petites-filles suivaient dans la garde.

Un Christ, l’image de la Vierge de Guadalupe et des dizaines de bouquets de fleurs entouraient la scène. Quelques minutes plus tard, la famille Aguilar arriva ; tandis que la chanson « Volver, Volver » jouait, Pepe, accompagné de ses enfants Angela et Leonardo; et Aneliz Álvarez, sa femme, ont été placés autour du cercueil. A la fin, le chanteur s’est approché d’Alejandro Fernández, pour le serrer dans ses bras.

Les gardes ont continué, en charge des employés du ranch « Los Tres Potrillos », ainsi que des membres de leurs mariachis et des éléments de la police de Guadalajara. Avant d’entamer une autre interprétation de la chanson « Mexico, cute and cher », son public a commencé à défiler devant le corps, pour exprimer ses condoléances de près.

L’hommage a duré plusieurs heures, avec des chansons comme « Malgré qui ça pèse », « A ella », « La migra » et « Guadalajara ». A cette heure le passage de ses followers se poursuit, et il a déjà été confirmé que les portes resteront ouvertes toute la nuit, afin que tous ceux qui le souhaitent puissent aller faire leurs adieux.

À 15h00 demain, une messe du corps aura lieu à la VFG Arena, pour effectuer plus tard l’enterrement privé dans son ranch.