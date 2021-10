Vicente Fernández et Angélica María ont-ils eu une relation ? | Réforme

Y avait-il de l’amour ? Un énorme tollé a provoqué la nouvelle de la possibilité d’une romance entre Vicente Fernández et Angélique Maria, connue sous le nom de La Novia de México pour sa beauté incontestable et sa sympathie à la télévision mexicaine.

Tellement de Vicente Fernandez Gomez Comme Angélica María, ils ont coïncidé dans divers projets de cinéma et de musique mexicains, car leurs talents les ont emmenés à l’écran et aux palenques.

Quoi Le Charro de Huentitan et la mère d’Angélica Vale ont eu une relation étroite est indéniable; Cependant, ce qui n’avait pas traversé l’esprit des adeptes des deux légendes mexicaines, c’est qu’il y avait une romance entre eux.

Il convient de noter que le chanteur Vicente Fernández a avoué avoir été infidèle à plusieurs reprises à son épouse inconditionnelle, Cuquita Abarca, avec de belles femmes à l’intérieur et à l’extérieur du show-business mexicain.

Malgré ses révélations, le père de Vicente Fernández Jr, Alejandra et Alejandro Fernández a toujours été un gentleman en ne révélant pas les noms des femmes qui avaient plus qu’une amitié avec lui.

Le nom qui a émergé dans le cadre de ses relations extraconjugales maintenant qu’El Charro de Huentitán se bat pour sa santé est celui de la toujours belle Angélica María; Cependant, celui qui était le partenaire de Raúl Vale a complètement nié cette situation. L’actrice et chanteuse a indiqué qu’il y avait toujours eu une énorme affection et amitié avec Vicente Fernández, mais cela n’est jamais allé plus loin.

Vicente Fernández et Angélica María ont-ils eu une relation ? Photo : Réforme.

Angélica María a toujours mené sa carrière artistique d’une manière impeccable et comme une dame entière, il ne serait donc pas surprenant qu’il y ait quelque chose avec le charro qu’elle a nié par respect pour Doña Cuquita et sa famille et surtout, parce que le passé est passé. .

Actuellement, des rumeurs comme celle-ci atteignent la tête des fans de Vicente Fernández mais ils ne sont pas sa principale préoccupation, les fidèles fidèles de l’interprète d’El Rey préfèrent orienter leurs énergies en demandant la santé de leur artiste.

L’acteur et chanteur est hospitalisé depuis plus de deux mois et peine à se remettre ; cependant, les rapports médicaux indiquent que “Chente” continue en soins intensifs et respire grâce à une trachéotomie. Récemment, il s’est réjoui d’apprendre que le célèbre homme pourrait être transféré dans son ranch de Los Tres Potrillos, à la demande de sa femme ; l’illusion est partie après la réponse des médecins. Les spécialistes ont souligné que le transfert de la personne célèbre indiquerait un risque énorme et même une crise à la maison signifierait ne pas avoir une attention rapide et un risque élevé.

Lorsque l’artiste a été admis pour la première fois, il a été dit que la famille voulait le transférer aux États-Unis à la recherche de meilleurs soins, mais la réponse des médecins de Vicente a été la même. On dit que la santé d’El Charro de Huentitán est beaucoup plus délicate que ce qui est dit et c’est pourquoi la famille préfère être hermétique face à la situation. Il y a même des gens, comme le journaliste Javier Ceriani qui assure que le dernier jour du chanteur sera décidé par sa famille, ils choisiront quand soi-disant le déconnecter.