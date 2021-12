Vicente Fernández et Doña Cuquita sont surpris en train d’entrer à l’hôpital | Instagram

Les images qui ont capturé María del Refugio Abarca Villaseñor, mieux connue sous le nom de Doña Cuquita, épouse de Don Vicente Fernández, entrant à l’hôpital.

Au milieu des rumeurs pour savoir si l’amour de la vie de Vicente Fernandez GomezIl a été dit que la photographie qui a déclenché cette rumeur a été partagée dans un média local à Jalisco et qu’il entrait par hasard dans le Pays 2000, un hôpital où El Charro de Huentitán était depuis plus de quatre mois.

La personne qui a le plus diffusé ces commentaires était Dael Quiroz d’Arguende TV, qui a révélé qu’il est probable que l’état de santé de Doña Cuquita n’est pas optimal en raison de ce qui s’est passé ces derniers mois et qu’elle ne s’est à aucun moment détachée d’elle. mari; cependant, il a indiqué que ces photographies pourraient dater du moment où le chanteur mexicain était encore à l’hôpital.

Dans l’attente d’une confirmation et que cela soit nié, Quiroz a partagé que les images pourraient dater de quelques jours ou mois puisque Doña Cuquita était constamment à côté de Vicente Fernández et qu’elles auraient probablement été capturées lors de l’entrée dans le pays 2000 et qu’il ne s’agirait pas exactement d’images. Récent

On s’attend à ce que la photographie soit exactement du passé et Doña Cuquita est aussi bien que possible, bien que la douleur d’avoir perdu l’amour de sa vie ne s’effacera jamais; cependant, il a une grande famille à ses côtés.

Vicente Fernández, Doña Cuquita est surpris en train d’entrer à l’hôpital. Photo : Instagram.

Rappelons-nous que c’est Dael lui-même qui a partagé sur la chaîne YouTube susmentionnée que Doña Cuquita n’aurait pas reçu le corps de Vicente elle-même dans son ranch de Los Tres Potrillos parce qu’elle était tombée malade.

Le journaliste a indiqué qu’après l’annonce du départ de l’interprète d’El Rey, son épouse s’était sentie mal et avait besoin d’une assistance médicale, pour laquelle elle a été soignée et a séjourné un temps dans un appartement que la famille aurait acquis tout près du hôpital où il était aussi chanteur.

Heureusement, la mère de Vicente, Alejandro et Gerardo se serait améliorée, comme on l’a vu lors de l’hommage rendu à son mari dans l’Arena. Vicente Fernandez Gomez, où il assure qu’il n’a pas quitté son côté, car il a indiqué que c’était sa place.

On dit que c’est jusqu’au matin du lundi 13 décembre que María del Refugio s’est très peu séparée du ferétro « Chente », seulement pour aller se baigner, car ce jour-là la messe et l’enterrement de l’idole bien-aimée du Mexique se sont poursuivies.