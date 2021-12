Vicente Fernández et le cheval qu’il a donné à Ángela Aguilar

La vérité est que les familles Aguilar et Fernández ont toujours été unies par leur amour pour la musique, elles avaient aussi un grand lien d’amitié, à tel point que la belle chanteuse Angela Aguilar a l’un des chevaux de Don Vicente.

C’est vrai, Vicente Fernández a offert un cheval à Ángela Aguilar et il est bien connu que les familles Aguilar et Fernández ont toujours été unies par l’amour pour le Musique et les traditions du Mexique.

C’est pour cette raison que sans aucun doute les démonstrations d’affection entre Ángela Aguilar et Vicente Fernández renforcent le lien entre deux grandes dynasties de la musique mexicaine.

Après la perte de Vicente Fernández, Angela Aguilar a viré le chanteur avec un message émouvant sur ses réseaux sociaux et une photo de « Speedy », le cheval que lui a donné l’interprète de « El Rey ».

Comme nous l’avons mentionné, c’est via son compte Instagram officiel qu’en février dernier, pour la première fois, la chanteuse Ángela Aguilar a partagé avec ses admirateurs des images de « Speedy », le cheval que lui a offert Vicente Fernández, qu’elle considérait comme l’un de ses oncles. et pour qui il avait une grande estime.

A cette occasion, la fille de Pepe Aguilar a montré son talent pour l’équitation et même l’exercice en faisant du jogging à travers la campagne en utilisant diverses techniques pour être en forme.

Des redressements assis aux exercices d’haltères, le tout pendant que le cheval trottait et qu’elle le montait, comme le font les artistes de cirque.

Cependant, ce qui était le plus surprenant, c’est qu’il l’a fait sur le cheval que Don Vicente Fernández lui avait donné.

C’est ainsi que sur son compte Instagram, Ángela Aguilar a remercié Don Vicente Fernández de lui avoir accordé sa sincère affection et de partager ses mélodies avec sa famille et ses followers, et a clairement indiqué qu’il resterait toujours le roi.

Mais tu es toujours le roi. Un grand honneur de l’avoir rencontré. Un grand privilège d’avoir reçu votre amour. Tu seras éternelle en nous accompagnant toujours de tes mélodies. Mes condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. Repose en paix, vole haut », a écrit le chanteur.

Il convient de mentionner que le message était accompagné d’une photographie dans laquelle il apparaît en train de monter la garde autour du cercueil du charro mexicain et d’une autre dans laquelle il pose avec son père et son frère Leonardo, à côté de Don Vicente, toujours en vie.