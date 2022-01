Vicente Fernández et le grand secret qu’il a finalement révélé | Instagram

Ils ne sont plus des enfants, ils ont révélé le secret de Vicente Fernández, l’un des plus importants de sa vie et de sa carrière et c’est à haute voix que le secret a été révélé.

Après 60 ans de carrière artistique, la chanteuse Vicente Fernández Elle a surpris le monde en ne perdant à aucun moment sa voix puissante et la même étant la clé de son énorme renommée et fortune et exactement, il y avait un secret à cela.

Le public a vu disparaître des voix énormes comme celle du prince de la chanson José José ; cependant, la voix puissante de Vicente Fernández Gómez était toujours là. Même à la retraite, âgé de plus de 80 ans et malade, on peut l’entendre dans un enregistrement dans lequel il chante à son arrière-petite-fille d’une manière très émouvante et avec une voix belle et claire.

Vicente Fernández a révélé dans une interview qu’il trinquait effectivement avec son public lors de ses présentations d’une durée pouvant aller jusqu’à trois heures, car rappelons-nous que Chente n’arrête pas de chanter si le public n’arrête pas d’applaudir. Et dans ce point clé se trouve son secret, dans ce qu’il a bu.

Certains chanteurs ont révélé que ce qu’ils boivent réellement pendant leurs concerts, c’est de l’eau et qu’ils agissent comme s’ils buvaient quelque chose de fort ; Le Charro de Huentitán était très clair sur ce qu’il devait boire pour prendre soin de sa voix, la maintenir et pouvoir continuer à chanter après de longues périodes et son grand secret est de boire du cognac avec du miel.

Vicente Fernández et le grand secret qu’il a finalement révélé. Photo : AP/./..

Il est bien connu que le cognac est une boisson gazeuse, alors que le miel est un aliment considéré comme un super aliment en raison des qualités curatives qu’il possède, certaines personnes disent même qu’il est capable de refermer les blessures et d’autres à la fois intérieurement et extérieurement et sûrement cela le savait Don Vicente Fernández.

À tout moment, Fernández a clairement indiqué qu’il n’était pas un homme étudié; Cependant, possédant un talent, une intelligence et une intuition énormes, il a réussi à construire un immense empire et à devenir un homme puissant et millionnaire.

Après son départ le 12 décembre, le nombre énorme d’entreprises et d’entreprises que lui et sa famille possèdent a commencé à émerger.

Quelque chose qui est également apparu plus en détail était son énorme amour et son penchant pour les chevaux et qu’il était capable de créer une nouvelle race miniature appelée Fernández.

Sans aucun doute, cette légende de la musique continuera à briller et à donner de quoi parler de nombreuses années après son énorme perte.