Vicente Fernández et les graves complications qu’il a subies

Mais sans aucun doute, Don Vicente s’est battu pour sa vie, et malheureusement son corps n’a pas donné plus à ce qu’il a souffert, car il a connu de nombreux problèmes au cours des derniers mois de sa vie.

Il y a quelques heures, le dossier médical de l’idole a été publié et c’est là qu’on a pu voir que malheureusement son Santé a empiré en une semaine seulement.

Malgré tout, nous sommes sûrs de quelque chose : jusqu’au dernier jour de sa vie, Don Vicente s’est avéré être un guerrier.

Malheureusement au cours des 7 derniers jours de sa vie, son état de santé était déjà malheureusement intenable.

Cela peut vous intéresser: Alejandro Fernández a déménagé, dit au revoir à Vicente Fernández

D’un autre côté, on savait que Don Vicente avait eu une légère amélioration, mais il y a deux semaines, il est retourné aux soins intensifs, car l’un de ses poumons s’est effondré et il a de nouveau eu besoin d’une assistance respiratoire.

Ce furent quatre mois de grande inquiétude, cependant, cette dernière semaine fut sans aucun doute la pire de toutes.

Oui, cette dernière semaine a été la pire. La famille voulait garder son état de santé complètement hermétique, mais avec le dossier médical en main. Il y a eu une augmentation considérable des saignements dans les trachées et un cathéter de prélèvement rectal a même été placé pour éviter les blessures ».

Selon les données publiées le 7 décembre, une vidéobronchoscopie a été réalisée pour examiner l’intérieur des voies respiratoires, trouver l’origine de son saignement et changer la canule de trachéotomie.

C’est là qu’on trouva la trachée et les bronches enflammées, et que les poumons se remplissaient de sang ; le sang a été drainé de la trachée.

Le même jour, le poumon était déjà envahi de sang et, le 8, les médecins notèrent dans leurs notes qu’il était en état d’alerte. Il a même reçu quatre transfusions sanguines.

L’aggravation était déjà excessive : il souffrait d’une infection des voies respiratoires, d’une insuffisance rénale chronique aiguë, d’anémie, de malnutrition et d’une thrombocytopénie sévère qui est une affection résultant de son trouble de la moelle osseuse.

D’autre part, il a été annoncé que la consultation hospitalière par jour des différents spécialistes qui l’ont soigné, avait un coût moyen de 35 mille pesos.

Minimum avait 3 révisions par jour, donc après 128 jours d’hospitalisation, le compte était de plus de 13 millions de pesos.

De plus, chaque étude réalisée, les endoscopies, les coloscopies, les bronchoscopies et les perfusions intraveineuses coûtent environ 13 000 pesos (les 3) premiers, et 55 000 (les derniers), elles ont été réalisées à plusieurs reprises.