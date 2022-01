Vicente Fernández et Selena Quintanilla ?, la photo qui parle | .

Inédit ! Une photographie se dévoile dans laquelle on peut observer deux légendes de la musique, Selena quintanilla et Vicente Fernández assez ensemble et heureux, ce qui a immédiatement suscité des commentaires sur les réseaux sociaux.

La personne en charge de partager cette photographie unique n’était autre que AB Quintanilla, frère de la légende TexMex, qui a partagé que l’image a été prise à Las Vegas au Circus Circus et a profité de l’occasion pour partager que Vicente Fernandez Gomez Il était plus que gentil non seulement avec Selena Quintanilla, mais aussi avec toute sa famille.

Celui qui était membre du groupe Selena y Los Dinos s’est souvenu avec émotion de l’interprète d’Acá entre nos et a assuré qu’il allait lui manquer, ceci dans une publication sur son compte Instagram dans laquelle il a partagé la photo et écrit le message.

Cette photo a été prise à Las Vegas au Circus Circus… Don Vicente était super sympa avec Selena et toute notre famille… Tu vas tellement nous manquer…

Sur l’image, vous pouvez voir l’interprète de Como la Flor avec son look assez décontracté, ses cheveux naturels, son maquillage naturel, son énorme dragueur et un sweat-shirt blanc. Pour sa part, un très jeune Vicente Fernández est vu, avec ses cheveux encore foncés et une guayabera de couleur claire.

Vicente Fernández et Selena Quintanilla ?La photo qui parle. Photo : Capturer.

Sur la photo, les deux légendes de la musique ont l’air assez souriantes et s’embrassant, la photo a été partagée le 12 décembre, jour où la malheureuse nouvelle de la mort de Vicente Fernández.

La publication a plu à plus de 55 000 personnes sur les réseaux sociaux et un grand nombre a commenté les deux chanteurs, certains ont indiqué que maintenant les deux légendes chantaient ensemble dans le ciel.

Le départ de Vicente Fernández a mis en évidence la grandeur du chanteur au niveau international, toutes sortes de personnalités ont présenté leurs condoléances à sa dynastie avant son départ ; dont Joe Bidden, président des États-Unis, et Beyoncé.

La vie d’El Charro de Huentitán était pleine de triomphes et de succès et surtout de discipline, mais même ainsi, il n’était pas loin des scandales. Vicente se caractérisait par le fait d’être un homme de beaucoup de femmes mais retournant toujours dans les bras de Doña Cuquita. Il y a ceux qui assurent qu’il a indiqué à sa femme bien-aimée que de l’intérieur de Los Tres Potrillos c’était la sienne et en partant c’était du Mexique.