Avec la gloire et la fortune, les scandales arrivent également et l’idole mexicaine bien-aimée Vicente Fernández ne fait pas exception. Le Charro de Huentitan Il a avoué avoir été infidèle à sa femme, Doña Cuquita et ces relations l’ont mis en difficulté en raison des enfants non reconnus en dehors du mariage.

Maria del Refugio Abarca Villaseñor a été marié à Vicente Fernandez Gomez pendant plus de 55 ans, au cours desquels ils ont eu comme fruit de leur amour Vicente Fernández Jr, Alejandro et Gerardo; Plus tard, le couple a adopté la fille d’une sœur de Doña Cuquita, Alejandra, qui a rejoint la dynastie Fernández.

Mais Vicente Fernández n’a pas été épargné par davantage de personnes souhaitant rejoindre sa famille et, jusqu’à présent, deux enfants présumés non reconnus de l’acteur et chanteur mexicain, les mêmes qui ont eu des contacts avec lui.

Le cas le plus notoire était celui de Rodrígo, qui serait né de la relation que l’artiste a eue avec l’actrice Patricia Rivera lors de l’enregistrement du célèbre film El Arracadas, en 1978. Vicente Fernández a fait confiance à la parole du célèbre et lui a donné son Le nom de famille de Rodrigo et il a même vécu avec le reste de la famille Fernández Abarca.

La déception est venue pour l’interprète d’El Rey quelque temps plus tard, quand grâce à un test ADN il a reçu une réponse à laquelle il ne s’attendait pas, Rodrigo Fernández n’était pas vraiment son fils, il avait été trompé pendant 18 ans.

Actuellement, les médias et les partisans de Vicente Fernández ont été surpris par les déclarations d’une femme qui prétend être la sœur aînée d’Alejandro Fernández, Vicente et Gerardo.

La femme en question s’est identifiée comme Ana Cecilia Arréchiga et souligne que sa mère a rencontré la star de la scène alors qu’il n’était pas encore célèbre. Ana Celilia assure qu’elle ne cherche pas l’argent de Fernández, mais qu’elle cherche à revoir son père.

Vicente Fernández et ses enfants hors mariage, sont-ils nombreux ? Photo : Réforme.

La fille présumée de Vicente Fernández a indiqué qu’elle l’avait déjà rencontré; cependant, il a été rejeté par l’interprète et ses enfants ; Cependant, elle insiste pour envoyer un message à la famille, craignant que son père ne parte avant qu’elle ne puisse le rencontrer à nouveau.

Arréchiga a indiqué qu’elle ne voulait vivre qu’avec son père et qu’elle ne cherchait pas d’argent ou de gloire. De plus, elle a partagé qu’en raison d’un manque de confiance en elle, elle aimerait le voir via un appareil électronique, car elle ne pouvait pas se présenter à l’hôpital.

Vicente Fenández Il est hospitalisé depuis plus de deux mois, les rapports médicaux indiquent que la star de cinéma en or mexicaine est toujours en soins intensifs et avec l’aide d’une traostomie pour respirer. Des rumeurs de déconnexion ont bouleversé les adeptes de l’artiste ; cependant, la famille a complètement nié que cette décision ait jamais existé.

Des rumeurs circulaient également selon lesquelles la famille souhaitait emmener le chanteur mexicain dans leur ranch de Los Tres Potrillos et qu’ils citeraient même le matériel dont il aurait besoin pour y être soigné, mais des spécialistes auraient indiqué que le transfert est vraiment un risque pour son la vie.