Vicente Fernández et Silvia Pinal partageaient ce même désir

Vicente Fernández et Silvia Pinal partagent ce même désir

Après avoir perdu un grand musicien le 12 décembre dernier, Vicente Fernández, et maintenant la nouvelle que Silvia Pinal est à l’hôpital et qu’elle est infectée, une interview est en cours de reprise dans laquelle les souhaits communs de ces deux artistes ont été comptés.

Et est-ce Silvia Pinal et Vicente Fernández ils étaient très bons amis, ils participaient ensemble à quelques épisodes du monde du divertissement mexicain, au célèbre âge d’or du cinéma au cours duquel ils ont partagé des moments drôles et d’autres très mémorables.

La entrevue remonte à 2014, lorsque Silvia parlait de sa relation avec Chente, assurant qu’à certaines occasions c’était Invité spécial de ses concerts et a réussi à rencontrer le chanteur dans la loge.

Je le connais depuis de nombreuses années, j’avais un programme d’entretiens et l’entretien que je devais faire s’est déroulé dans son ranch, que je venais d’acheter. Je suis allé le voir et j’ai fait l’interview, il m’a parlé avec beaucoup d’affection du ranch et maintenant que je vois ce que c’est, déjà bien fait et tout, j’adore ça », a commenté la matriarche des Pinals.

C’est alors que le célèbre a avoué qu’ils avaient une si bonne chimie que leur amitié a réussi à durer toute une vie, apprenant à connaître et à voir quel genre de personne il était : « Un homme simple mais précieux. Avec tant de talent, cette voix merveilleuse que Dieu lui a donnée, nous étions au concert où il chante pendant trois heures et demie et il a pu continuer à chanter ».

La première actrice a avoué qu’il aurait aimé faire partie de sa famille, mais à travers ses enfants, il a été dit qu’à un moment donné, ils avaient parlé d’unir leurs enfants, Alejandro Fernández avec Alejandra Guzmán aurait pu être l’une des principales options.

Silvia Pinal a avoué qu’elle aurait adoré ça, mais nous savons déjà comment Alejandra se comporte et bien sûr elle n’accepterait aucune sorte d’imposition, bien qu’elles l’auraient toutes les deux adoré et c’est l’un des souhaits qu’elles avaient en commun .

