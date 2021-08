Vicente Fernández et son ranch Los Tres Potrillos, où il est tombé | Réforme

Au cours de 52 ans d’expérience, Vicente Fernández a accumulé une grande fortune qui l’a amené à posséder parmi ses précieux trésors, l’un des ranchs les plus spectaculaires d’Amérique latine.Les trois poulains“?

L’endroit où Vicente Fernández a été victime d’un incident le 6 août, “Les trois poulains« C’est l’une des propriétés qui suscite la curiosité de beaucoup qui viennent la visiter pour voir ses installations puisqu’elle est normalement ouverte au public.

Il faut dire qu’elle est très proche de la ville où l’accusé est né”Fils du peuple“, qui est venu au monde dans la ville de Huentitán, El Alto, Jalisco, le 17 février 1940

Raison d’où il tire son surnom, “Le Charro de Huentitan“Vicente, Fernández Gómez, l’un des chanteurs les plus remarquables de la musique ranchera, a ordonné sa construction en 1980.

Même s’il s’est avéré à ce moment que la résidence Fernández Abarca ne reçoit pas de visiteurs, nous vous montrons une visite vidéo : voici à quoi ressemble le ranch de Vicente Fernández !

Des écuries, où il abrite un élevage de 400 chevaux avec des spécimens à vendre et certains de la collection de “Don Chente“ne sont que l’une de ses nombreuses attractions.

Une toile de charro, une piscine en forme de guitare (dont on dit qu’elle coûte encore plus cher que la maison où vit le “producteur”), de la nourriture, de la musique et des boissons, en plus de la vente de souvenirs, sont quelques-unes des autres commodités. le lieu.

Mais tout ne s’arrête pas là puisque des bottes, pantalons, chemises et chapeaux sont également proposés dans la boutique, ainsi qu’un costume charro et des sacs à l’espagnole.

Comme si cela ne suffisait pas, à quelques mètres du ranch se trouve la VFG Arena, dans laquelle des présentations telles que Roger Waters, Twenty One Pilots, Katy Perry et Selena Gómez ont été faites, ainsi que des expositions et des spectacles de classe mondiale.

D’après ce que l’on peut dire, l’endroit n’est pas seulement l’un des grands rêves de Vicente Fernández, mais aussi un espace spectaculaire partout où il est vu.

Même “l’acteur de cinéma mexicain” a également commandé la construction d’un restaurant avec de la cuisine mexicaine ainsi qu’une aire de jeux pour enfants qui peut être visitée de 12h00 à 20h00 du lundi au vendredi et le week-end. 8 la nuit

Où est-il situé?

La propriété que Vicente Fernández Gómez a ordonnée de construire, appelée “Los Tres Potrillos” est située exactement dans la municipalité de Tlajomulco de Zúñiga, à 30 minutes en voiture de Guadalajara.

Il a plus de 500 hectares et selon les rapports du site officiel du lieu, l’entrée sur le site est gratuite. A l’entrée, il y a des postes de sécurité, qui règlent le nombre de personnes entrant dans les installations.

Tout, sauf la maison de “Chente” est à la disposition du public pour qui le lieu est devenu une attraction touristique, disent-ils.

Pourtant, on sait que lorsque l’interprète de “La Ley del Monte”, “Forever”, “Ces Jalousie”, entre autres, est en bonne santé, il aime sortir pour saluer ses visiteurs.

Malheureusement, au moment où le ranch est fermé au public, Don Vicente Fernández traverse l’un des moments les plus critiques de sa santé après être tombé dans sa chambre ce qui l’a amené à se faire opérer après une grave blessure au niveau cervical.

Le protagoniste de films tels que “El Albañil”, “El Arracadas”, “El Coyote y la gruca”, parmi beaucoup d’autres, est resté immobilisé et jusqu’à présent, sa famille espère que le chanteur légendaire montre une certaine évolution dans sa santé.

Selon certaines informations, le père de Vicente Jr, Gerardo et Alejandro Fernández, ainsi qu’Alejandra, la fille que lui et “Doña Cuquita”, sa femme, adopteront, sont toujours sous assistance respiratoire et sous sédation modérée, ce qui lui permet de communiquer avec sa famille. par des signes avec ses yeux.