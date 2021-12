Vicente Fernández : état de santé aujourd’hui – El Sol de México

La famille de Vicente Fernández a partagé une déclaration officielle concernant la santé du chanteur, qui a été admis dans un hôpital de Guadalajara depuis août dernier en raison de complications liées à une chute.

Vers 10h30 ce samedi, un post est apparu sur le compte Instagram de l’artiste avec la déclaration médicale. « M. Vicente Fernández au cours des 12 dernières heures. Il a présenté une exacerbation de son état de santé », commence le rapport.

«Il a plus d’inflammation de ses voies respiratoires inférieures et une assistance respiratoire accrue. La sédation était nécessaire pour maintenir le confort. Son état est aujourd’hui critique », détaille-t-il, avant de mentionner dans une ligne séparée : « Pronostic très réservé ».

Après que des rumeurs aient circulé ces dernières heures sur même la mort ou la mort cérébrale du Charro de Huentitán, le communiqué médical souligne : » Plus que jamais, le soutien et la compréhension de ce moment que traverse la famille sont appréciés. Fernández » et réitère ce qui a été dit depuis août dernier à propos des rapports médicaux, que « les informations ne seront divulguées que par ce moyen à la demande de la famille ».

Lors de ses deux premiers concerts à l’Auditorium national, jeudi et vendredi derniers, le chanteur Alejandro Fernández, a remercié le public pour le soutien dans cette situation pour la santé de son père et a demandé des prières en faveur de la récupération de l’an 81- ancienne chanteuse. , qui a officiellement pris sa retraite de la scène en 2016, mais a continué à enregistrer des albums, le dernier de ceux-ci, sorti en 2020 sous le titre A mis 80’s.

A différents moments de ces présentations, Alejandro Fernández avait l’air visiblement ému, incapable de retenir ses larmes et reconnaissant de l’affection que le public offre à son père.