Vicente Fernández, Gerardo criant devant l’hôpital, disent-ils

Aux cris !, pour une raison bien connue, ils assurent que Gérard FernándezLe fils de Vicente Fernández s’est mis en colère devant l’hôpital Country 2000 où son père est dans un état critique et a fini par crier avec des personnes très importantes.

C’est Dael Quiroz d’Arguende Tv qui a assuré que le frère d’Alejandro et Vicente Fernández Jr. affrontait ni plus ni moins des gens de Caracol, une entreprise avec laquelle ils ont convenu de la biosérie sur la vie du célèbre Vicente Fernandez Gomez.

Et c’est que le journaliste assure que la famille Fernández Abarca aurait un contrat millionnaire avec la chaîne de télévision dans laquelle ils ont convenu, quand El Charro de Huentitán était stable et dans une chambre et non en soins intensifs, qu’ils feraient une apparition de le chanteur mexicain pour qu’apparaissent dans sa série.

Ne sachant pas s’il y avait eu un rendez-vous précédent ou si l’équipe de télévision avait donné un rendez-vous rapide en raison des annonces sur l’état de santé de Vicente Fernández, le vendredi 10 décembre dernier, ils sont apparus à l’hôpital avec l’intention de faire cette apparition, selon Dael.

Pour des raisons évidentes, Gerardo Fernández serait allé crier avec l’équipe qui tentait d’enregistrer son père, car il n’est plus stable, il est dans un état critique et en soins intensifs, une situation dans laquelle la famille n’accepterait pas qu’ils capturent pour l’idole du Mexique.

Le youtubeur assure que le fils de Vicente Fernández Il a défendu sa position au milieu d’accusations d’éventuelles poursuites judiciaires contre la famille pour violation de cet accord et même avec le risque de suspension ou d’interruption de ladite série qui mettrait en vedette Jaime Camil.

El Arguenderito a expliqué que cette scène se déroulerait sur le parking de Country 2000, où Vicente Fernández est hospitalisé pour se battre pour sa vie depuis plus de quatre mois et qu’elle aurait été vue par certains médias locaux.

En ce moment, la famille traverse l’un des moments les plus compliqués, puisqu’il a été partagé que le chanteur et acteur est dans un état critique et son pronostic est très réservé.

La déclaration rendue publique sur les réseaux sociaux du chanteur indique qu’il a été mis sous sédation pour plus de confort et que l’assistance respiratoire a dû être augmentée car son état de santé « s’est aggravé ». Pendant ce temps, les médias nationaux et internationaux continuent de se rassembler devant l’hôpital.