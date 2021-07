Vicente Fernández hospitalisé en urgence Que lui est-il arrivé ?

in

. Vicente Fernández se produit sur scène lors de la 20e édition des Latin GRAMMY Awards au MGM Grand Garden Arena le 14 novembre 2019 à Las Vegas, Nevada.

Le monde du divertissement attend la santé du chanteur de ranchero Don Vicente Fernández qui a été admis dans un centre hospitalier d’urgence de la ville de Guadalajara, au Mexique, pour une éventuelle infection des voies urinaires, a rapporté son fils Gerardo Fernández.

Tel que rapporté par TV Notes, par l’intermédiaire d’un informateur, on a appris que le “charro de Huentitán”, dans la nuit de mardi à mercredi à l’aube, l’artiste a passé une très mauvaise nuit, avec un malaise général dans son corps et une température élevée, qui C’est pourquoi Cuquita Abarca, sa femme, a informé leurs enfants de la situation, et ils ont procédé à son internement.

Vicente Fernández a été hospitalisé en urgence. Le chanteur mexicain a présenté de la fièvre, des douleurs corporelles et des maux d’estomac. Voici le rapport d’un de ses fils https://t.co/K1LC4h6yZp – Nouvelles Caracol (@NoticiasCaracol) 8 juillet 2021

On sait que l’interprète de 81 ans de “Mujeres Divinas” a été transportée à l’hôpital en fauteuil roulant, et qu’un test du virus Covid-19 a été immédiatement effectué pour écarter qu’il s’agisse de cette infection, des études dont les résultats ne sont pas encore connus.

Cette information a été corroborée par le journaliste Gil Barrera, rédacteur en chef de TVyNovelas, qui a rapporté sur son compte Twitter vers 16h00 ce mercredi : « Ils rapportent que le cher Vicente Fernández est dans un hôpital de Guadalajara pour un examen de routine et qu’il n’y a pas de raison de s’alarmer ».

Ils rapportent que le bien-aimé # VicenteFernández est dans un hôpital de Guadalajara pour un examen de routine et qu’il n’y a aucune raison de s’alarmer. – Gil BARrera (@GILBArrera) 7 juillet 2021

De même, dans une courte interview accordée aux médias, son fils Gerardo a affirmé que son père était en bonne santé, et a exclu qu’il souffrait du Covid-19. « Tout va bien, il vient de passer un contrôle pour une infection urinaire. Je ne sais pas quand je vais partir, mais ça va », a-t-il déclaré devant l’hôpital privé.

Pourtant, vers 18h00, des rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux selon lesquelles ce que souffrait réellement le chanteur aztèque était une gastro-entérite avec diarrhée sévère.

Le récit de Gil Barrera, directeur de TVyNovelas, a donné une mise à jour indiquant dans un tweet que Fernández passera la nuit dans ledit hôpital : « Vicente Fernández restera à l’hôpital car ils ne peuvent toujours pas contrôler ses symptômes de gastro-entérite. Il est entré hier soir ».

Mise à jour : # VicenteFernández restera à l’hôpital car ils ne peuvent toujours pas contrôler les symptômes de la gastro-entérite. Il est entré hier soir. – Gil BARrera (@GILBArrera) 7 juillet 2021

Pendant ce temps, selon les médias locaux, Don Vicente et son fils Vicente Jr. ont été vus lorsqu’ils sont entrés dans la zone de radiologie du centre hospitalier Country 2000, afin de mener des études plus exhaustives et approfondies sur les conditions de santé des interprète.

Polémique autour du vaccin Covid-19 contre “Chente”

On rappelle qu’au début de l’année Vicente a été accusé d’avoir reçu le vaccin Covid-19. Fait qui a été catégoriquement nié par son fils Vicente Fernández Jr. : « C’est ridicule, ce commentaire est stupide. Il est fait sans aucune fondation. Si une si grande faveur avait été demandée ou avait eu recours à quelque influence, aussitôt toute la famille aurait été vaccinée, et avant mes frères, qui sont plus jeunes que moi, mon père aurait pensé d’abord à ma mère, qui a 75 ans. vieux. . Comme tout le monde, les Fernández veulent également se faire vacciner, mais nous le ferons en temps opportun », a rapporté MDZOL à l’époque.

Ce fut la réponse de la dynastie Fernández après que Pepillo Origel a communiqué sur sa chaîne YouTube qu’il avait appris d’une très bonne source que Don Vicente Fernández, “Don Chente”, avait déjà reçu le vaccin contre le coronavirus, et qu’il n’était pas non plus le seul chanceux, car même Alejandro Fernández, El Potrillo et Gerardo Fernández (un autre fils du chanteur) avaient également été vaccinés.

Le présentateur a interrogé les Fernández : Ont-ils utilisé leurs leviers ? Ont-ils été vaccinés pour être célèbres ? Et c’est que l’application des vaccins au Mexique se répartit par étapes, privilégiant pour le moment les personnels de santé qui luttent contre le Covid-19. « À votre avis, qui a déjà été vacciné ? Don Vicente Fernández, (Alejandro) « el Potrillo » et même Gerardo… les trois Fernández ont déjà reçu le vaccin, je ne sais pas s’ils ont également reçu le vaccin », a déclaré Pepillo Origel.

Comme prévu, les aveux de l’animateur de l’émission ont suscité l’indignation, puisqu’ils ont condamné que si c’est vrai, c’est en raison des privilèges dont disposent certaines célébrités.

“Désolé, mais quel courage que ces personnages aient déjà reçu le vaccin, alors que les internes en médecine ne l’ont pas fait”, “Alors les Fernández ont acheté le vaccin qui est destiné aux médecins et aux infirmières. Comme toujours l’argent est le patron »,« Et ils disent qu’il n’y a pas de corruption! »,« Donc les Fernándezes ont déjà été vaccinés, qu’est-ce qui coule, qu’est-ce que c’est d’avoir de l’argent et de l’influence parce que ce n’était pas encore leur tour », lit le réactions de ladite vidéo.

Jouer

Pepillo Origel affirme que la famille Fernández a reçu le vaccin COVID-19 | SolPepillo Origel affirme que la famille Fernández a reçu le vaccin COVID-19, est-ce vrai ? Jusqu’à présent, la dynastie n’a pas statué sur la question. # PájarosEnElAlambre Ne manquez pas chaque jour le soleil se lève à 9 heures sur Imagen Televisión. Visitez aussi notre page imagentv.com Ou sur les réseaux Sale el Sol Facebook : bit.ly/2mJSv1f Twitter :… 08/01/2021T15: 27: 52Z

Enfin, il est spéculé que le chanteur mexicain pourrait être libéré ce jeudi 8 juillet.

LIRE LA SUITE : Les assassins du président d’Haïti se sont fait passer pour des agents de la DEA [VIDEO]