Vicente Fernández hospitalisé pour une infection urinaire – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

07/08/2021 à 16h30 CEST Le joueur australien Ashleigh Barty, n°1 de la WTA et tête de série n°1, a répondu aux attentes en s’imposant en demi-finale à Wimbledon en 6-3 et 7 (7) -6 (3) dans une heure et trente minutes pour Angélique Kerber, joueuse de tennis allemande, numéro 28 de la WTA et tête […] More