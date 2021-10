Vicente Fernández, ils le rapportent très grave, la fin est-elle proche ? | .

Mauvaise nouvelle pour les partisans de Vicente Fernández ! Selon Gustavo Adolfo Infante, sa santé a été compliquée, puisque le 15 octobre, il a signalé à Le Charro de Huentitan très sérieux, cela dans son émission en direct sur YouTube.

Le célèbre journaliste a partagé pour ses partisans que les médecins rapportent à Vicente Fernández Gomez très délicat, contredisant ce qui a été dit par le communiqué officiel qui est partagé sur les réseaux sociaux du chanteur mexicain et ce qui a été dit par la famille, principalement par Vicente Fernández Jr.

Ils le signalent très grave à Don Vicente, très délicat, très fragile… malheureusement en mauvais état à M. Vicente Fernández, c’est ainsi que Gustavo Adolfo Infante a annoncé la nouvelle.

Le journaliste a informé ses abonnés qu’il retransmettra les entretiens qu’il a menés avec Vicente Fernández, qu’il a souligné comme ayant été très généreux avec lui et étant en contact depuis de nombreuses années.

Je me souviendrai de bonnes interviews, j’ai eu l’énorme opportunité d’être très proche de Vicente pendant de nombreuses années… Il a été très généreux avec moi, a ajouté Infante.

Déjà au programme Première main, Gustavo Adolfo a contacté l’envoyé spécial qui se trouve à l’extérieur de l’hôpital où le père de Vicente, Gerardo et Alejandro Fernández sont hospitalisés depuis le 8 août dernier. Eliut Arce a rapporté que Doña Cuquita est venue rendre visite à son mari très tôt vendredi.

Les visites aux soins intensifs sont limitées et même si c’est pour la famille Fernández, elles doivent continuer avec un certain horaire et un certain ordre. De 10 à midi, c’est généralement le moment où Vicente Fernández Jr et Doña Cuquita viennent, a expliqué l’envoyé spécial.

Divers médias sont en alerte sur ce qui peut arriver à l’état de santé des Vicente FernándezCela est dû aux diverses rumeurs et au diagnostic que la famille assure « reste immobile ».

Cette information intervient après le lancement d’un article mardi dernier, 12 octobre, dans le magazine TV y Notes, où la journaliste Laura Palmer a assuré que le cerveau de Don Vicente Fernández n’est plus en vie.

Palmer a assuré que seul le corps de l’acteur et chanteur mexicain continue avec nous et que les médecins et la famille n’attendraient que ses poumons ; bien qu’il ait souligné que la famille ne voulait pas partager le diagnostic car ils s’attendent à un miracle.

Les déclarations du journaliste ont déclenché l’agacement de la dynastie Fernández, Vicente Fernández Jr. a semblé extrêmement contrarié de tout nier et de demander à Palmer de montrer ses preuves.

Concernant ce qui s’est passé, Gustavo Adolfo Infante a contacté Laura Palmer, qui lui a dit qu’il avait la preuve de ce qu’il a écrit, alors le journaliste de De Primera Mano assure qu’il doit avoir soit un rapport d’un des médecins de l’artiste, soit la même partie médicale dans votre mains.

Appuyant cela, Palmer a écrit sur ses réseaux sociaux à ce sujet et a assuré que bien que la situation agace la famille, les partisans de Vicente Fernández ont le droit de connaître la vérité sur son idole bien-aimée et que ce qu’il a écrit est que : la vérité .