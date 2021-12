Vicente Fernández, ils parlent de l’enlèvement de leur fils aîné

Vicente Fernández, parle de kidnapping parmi leurs enfants | Réforme

Des remarques fortes faites par l’écrivain Olga Wornat dans son dernier livre El Último Rey : la biographie non autorisée de Vicente Fernández où non seulement elle assure que c’est son propre frère Gerardo qui a kidnappé l’aîné de « Los Potrillos », Vicente Fernández Jr. , mais qu’elle serait aussi liée à certains hommes d’affaires d’origine douteuse.

Avant les remarques de l’écrivain, Vicente Fernández Jr. est sorti pour parler et a assuré que Wornat devra prouver ce qu’il a écrit car ce sont de fortes accusations contre sa famille, notant qu’il ne l’a jamais rencontrée.

Je n’ai jamais parlé avec cette journaliste, elle m’a cherché, mais je ne l’ai pas soignée. Tout ce que dit votre livre, vous devrez maintenant le prouver ; Je n’ai plus de commentaires, partagés pour TV et Notes Vicente Fernández Jr.

Cela peut vous intéresser : Carmen Salinas, sa famille est très triste, « fort revers »

Il convient de noter que dans El Último Rey, Olga Wornat commente avoir essayé de contacter deux des Los Tres Potrillos du célèbre Vicente Fernández Gómez, son fils aîné et celui du milieu, Gerardo, pour avoir plus de soutien pour son enquête ; cependant, il a souligné que Gerardo était assez impoli, tandis que Vicente Jr. était plutôt courtois et gentil, ce qui impliquait qu’il y avait eu un rapprochement avec lui.

L’écrivain dans son œuvre aurait comparé ces deux fils d’El Charro de Huentitán avec Caïn et Abel, les personnages bibliques, ces frères qui n’ont pas bien fini du tout ; ceci après avoir assuré que Vicente Fernández Jr. aurait été privé de sa liberté à deux reprises, la première par un groupe d’experts et la seconde par son propre frère.

Vicente Fernández, parlent de kidnapping parmi leurs enfants. Photo : ..

Selon Wornat, le frère du milieu aurait enfermé l’aîné dans un centre de rééducation contre son gré alors qu’il n’était dépendant d’aucune substance ; Même Vicente Fernández Jr. lui-même a fait remarquer lorsqu’il est réapparu qu’il poursuivrait en justice cet endroit puisqu’il était venu seul et qu’il n’avait pas été autorisé à sortir à l’intérieur, indiquant qu’il s’agissait de moments très forts pour lui.

Selon Javier Ceriani de Gossip No Like, Vicente aurait été privé de sa liberté par son frère à un moment où les situations économiques étaient partagées, il était donc commode pour lui qu’il soit assez loin.

Olga Wornat désigne également Gerardo Fernández comme celui qui sera l’héritier de Vicente Fernández, car ce serait lui qui gérerait non seulement sa carrière, mais toutes les affaires et l’économie ; De plus, il a ajouté qu’il était assez ambitieux et qu’il était capable de voler son père et même son frère lorsqu’il gérait ses présentations.