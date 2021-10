Vicente Fernández, « ils préparent les funérailles », assurent-ils | .

Mauvaise nouvelle pour les adeptes de Le Charro de Huentitan, Vicente Fernández, alors que les rumeurs peu encourageantes sur son état de santé se poursuivent ; même ceux qui prétendent « se préparent pour les funérailles.

C’est lors de l’émission YouTube Gossip No Like animée par Javier Ceriani et Elisa Beristain qu’il a été dit qu’il y avait de nouvelles rumeurs sur la santé de la star Vicente Fernandez Gomez, qui inclurait les arrangements pour ses funérailles.

Selon le journaliste argentin, ce seraient les grandes chaînes de télévision américaines qui seraient déjà implantées à Guadajalara, Jalisco pour faire tous les préparatifs des grandes funérailles qui Vicente Fernández il recevrait comme l’idole qu’il est.

Javier Ceriani a commenté que les dirigeants des réseaux américains doivent savoir quelque chose sur l’état de santé du chanteur mexicain pour faire déjà de si grands mouvements et se préparer au pire.

Pouvez-vous croire que les chaînes américaines envoient déjà toute leur équipe pour les funérailles ?… Les chaînes de télévision américaines envoient déjà toute leur équipe à Guadajalara pour préparer la logistique de ce que seront les funérailles de Vicente Fernández… Je veux dire, ils ont des informations officielles supplémentaires, je veux dire que les chaînes se préparent, a partagé Ceriani.

De son côté, sa compagne Elisa Beristain a partagé avoir entendu dire qu’un des médecins ayant accès aux informations de Vicente Fernández aurait vendu un rapport médical sur la santé de l’acteur pour un montant millionnaire, ce qui pourrait expliquer la raison de ces mouvements.

Laissez-moi vous dire que je le savais, mais je ne peux pas le confirmer, les ragots disent qu’il y a un rapport clinique qui a été vendu pour une fortune, une personne de là-bas de l’hôpital qui se base sur tous ces préparatifs, je suppose Javier , ajouta Elisa.

Cependant, Beristain s’est demandé pourquoi la famille et les médecins parleraient de progrès et d’espoir dans le rapport médical officiel, alors que les choses ne vont pas si bien. Cela ne trouve pas de logique dans le cas supposé selon lequel les Fernández Abarca cachaient la vérité sur la santé de l’interprète d’El Rey.

ÉCOUTEZ-LES PAR LE MUNITO 13.

Le journaliste Javier Ceriani a demandé à Vicente Fernández Jr. de ne pas être dérangé par les informations qu’ils fournissent, car il convient de noter qu’à plusieurs reprises, le fils aîné d’El Charro de Huentitán a parlé de sa santé par ce moyen de communication.

Lundi dernier, le 18 octobre, la famille et les médecins de l’idole mexicaine ont publié un communiqué officiel sur son état de santé sur leurs réseaux sociaux dans lequel ils parlaient même de le retirer des soins intensifs, ce qui a provoqué une énorme émotion chez ses followers.

Malgré ce qui précède, on parle encore d’assistance respiratoire, de rééducation pulmonaire et d’un processus progressif de sevrage ventilatoire ; La famille a partagé que le chanteur communique à travers les mouvements de ses yeux.

Vicente Fernández Actuellement, il a été hospitalisé pendant plus de deux mois depuis cet automne dans son ranch de Los Tres Potrillos, ce qui a conduit à une chirurgie cervicale et à son hospitalisation pendant tout ce temps à l’hôpital Century 2000 de Jalisco.