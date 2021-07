Vicente Fernández Jr. a assuré que sa disparition était “un enlèvement” – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après sa disparition pendant deux mois, l’homme d’affaires Vicente Fernández Jr., fils de Vicente Fernández, a clarifié les raisons pour lesquelles cela s’est produit et a fait valoir qu’il avait été détenu dans une clinique contre son gré.

Lors d’une interview avec l’édition de cette semaine du magazine TVyNovelas, Vicente a décrit ce qu’il a vécu comme un « enlèvement » car, selon ce qu’il a dit, bien qu’il soit entré seul dans une clinique de San Luís Potosí, une fois à l’intérieur, il n’a pas a été autorisé à partir.

« Ce que j’ai vécu est une expérience que je ne souhaite à personne ; Je suis déjà à Guadalajara, Dieu merci », a-t-il commencé dans une interview. “Oui, j’ai été” incarcéré “, mais pas pour les raisons qu’ils disent et je n’ai pas à y retourner ou à y retourner. J’étais à San Luis Potosí à la Clinique le 13 février ».

Plus tard, l’homme d’affaires a expliqué qu’une fois qu’il s’est rendu compte qu’il était privé de sa liberté, sa petite amie, Mariana González, en a été informée, qui à son tour a averti le reste de la famille. De même, Fernández Jr, a raconté que c’était l’institution elle-même qui l’avait “bloqué” et ne l’avait pas traité conformément aux droits de l’homme.

« Il n’y a eu aucune communication avec ma famille pendant 66 jours. Lorsque vous êtes au secret, vous dormez dans une pièce avec plus de compagnons et la porte est verrouillée à l’extérieur avec des plaques spéciales, c’était très similaire à être en prison. Là au moins tu as droit à des visites obligatoires par semaine, à des appels, et là ils m’ont totalement bloqué. C’est l’institution qui m’a bloqué ».

“J’ai accepté parce qu’ils m’ont dit que ça allait être un endroit où je pourrais entrer et sortir quand je veux (…) une patiente est sortie et a informé Mariana, elle s’est inquiétée, a posé des questions sur moi, et ils ont lui a dit qu’elle était mal à l’aise, ennuyeuse et que le traitement n’était pas cordial ou respectueux conformément aux droits humains que tout patient devrait avoir », a-t-il déclaré.

“Toute intimité illégale de la liberté est un enlèvement”, a-t-il déclaré. “(Les actions en justice) voient déjà l’avocat Guillermo Pous.” Enfin, Vicente a précisé qu’il n’était pas entré dans la clinique pour toxicomanie, comme indiqué précédemment ; cependant, il n’a pas précisé dans quelles circonstances il est entré dans l’établissement.

« Je tiens à être très clair : je ne suis pas un joueur, je ne suis pas un joueur, je ne suis pas un toxicomane, je ne suis pas alcoolique et je n’ai jamais rien volé à personne, encore moins à mes parents, comme ils le sont. dire par là (…) soyez clair et que les choses sont vues et dites telles qu’elles sont, pas comme ce qu’elles ont inventées ».

C’est lors de la dernière fête des pères, célébrée au Mexique le 22 juin, que Vicente est réapparu avec sa famille après un peu plus de deux mois d’absence sur les réseaux sociaux et qu’il y a eu des spéculations sur les raisons de sa disparition.

À cette époque, Fernández Jr. avait l’air un peu désaligné entouré de sa famille, avec une longue barbe et une tenue différente de ce que l’on voit normalement. Depuis ce jour, le chanteur a également donné différentes interviews pour préciser où il en était lors de sa disparition devenue si publique.