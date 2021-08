Vicente Fernández Jr. a confirmé que son père souffre du syndrome de Guillain-Barré – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

On a beaucoup spéculé sur la santé de Vicente Fernández depuis qu’une chute dans son ranch “Los 3 Potrillos” l’a envoyé dans un hôpital d’urgence pour effectuer une intervention chirurgicale et éviter les complications.

Cependant, les seuls chargés de faire connaître l’évolution du “Charro de Huentitán” sont les médecins et son fils aîné, Vicente Fernández Jr., qui se rend chaque jour à l’hôpital et veille à la santé de son père.

Por ello, este miércoles, durante una entrevista con el programa Primer Impacto, confirmó que durante la intervención quirúrgica, los médicos detectaron que el cantante de regional mexicano padece el síndrome de Guillain-Barré, pero nada tuvo que ver con su caída del pasado 6 d’août.

« Heureusement détecté très tôt. Il a déjà un traitement et ça va être un traitement, comme l’ont dit les médecins avec une réponse lente », a-t-il affirmé.

Il a également expliqué qu’un des deux traitements, en thérapie sanguine et immunoglobuline, était appliqué depuis vendredi dernier, le 13 août, et des progrès ont été immédiatement observés pour empêcher ce syndrome d’évoluer.

Dans l’émission De Primera Mano, le fils de 81 ans du chanteur en a profité pour s’assurer que Vicente Fernández réagit de la meilleure façon au traitement médical pour améliorer sa motricité après une intervention chirurgicale pour réparer les deux vertèbres endommagées.

« Il réagit très bien, il vient de sortir de thérapie et les choses évoluent de la meilleure des manières. (Les thérapies sont) Le matin et l’après-midi, cela dépend de votre humeur, cela dépend de votre force », a déclaré le chanteur, soulignant également le régime nutritionnel spécial suivi par son père.

Enfin, marre de tous les discours et discours sur sa famille et le rôle qu’il joue dans le cas de son père, Fernández Jr., il a décidé qu’il n’était pas le porte-parole de sa famille, car il se consacre à beaucoup d’autres choses. .

«Ils avaient beaucoup d’informations auparavant où il m’était attribué que j’étais le porte-parole de la famille et c’est ce que j’ai fait. Je me consacre à beaucoup de choses et je ne suis pas un porte-parole de la famille, je fais fièrement partie de la famille Fernández », s’est exclamé l’aîné des frères Fernández.

Rappelons qu’il y a tout juste deux jours, il a démenti certaines versions diffusées sur les réseaux sociaux, qui indiquaient la souffrance de l’interprète de “Ici entre nous”.