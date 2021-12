« Vicente Fernández Jr a été kidnappé par son frère », disent-ils | Réforme

« Enlevée deux fois », l’écrivaine Olga Wornat a lancé aujourd’hui à la vente le livre Le dernier roi, la biographie non autorisée de Vicente Fernández, où elle assure que Vicente Fernández Jr. a été privé de sa liberté à deux reprises.

Selon l’auteur qui assure avoir enquêté en profondeur sur la famille Fernández Abarca, le fils aîné de Vicente Fernandez Gomez Il aurait été kidnappé par son propre frère, le frère cadet, Gerardo Fernández.

Il y a quelques mois, l’émission Chisme No Like a annoncé que le plus vieux des Trois Poulains de Vicente Fernández serait porté disparu et ne donnerait pas de signaux sur ses réseaux sociaux, ce qu’il utilise fréquemment. Plus tard, et grâce à des enquêtes, ils ont assuré que le fils aîné d’El Charro de Huentitán était emprisonné pour excès.

Quelque temps plus tard, c’est Vicente Fernández Jr. lui-même qui est sorti pour parler et a assuré qu’il était détenu contre son gré dans une clinique et qu’il avait passé un très mauvais moment, qu’il était parti seul, mais étant là, ils ne le laisser sortir plus longtemps.

Maintenant, Wornat partage dans son livre que cette privation de liberté à l’héritier aîné du chanteur mexicain serait orchestrée par ni plus ni moins que Gerardo et Javier Ceriani indique que cela a été fait parce qu’à ce moment-là ils distribuaient des situations de propriété et d’argent. , de cette façon, ils le mettraient de côté pour qu’il ne soit pas au courant de ce qui se passait.

Selon les chefs d’orchestre de Gossip No Like, l’écrivain souligne que Gerardo Fernández sera l’héritier économique et l’héritage de Vicente Fernández, puisque c’est lui qui a géré sa carrière et qui gère tout. Ils ont même partagé sur l’émission YouTube que ce personnage qui aime ne pas être devant les projecteurs aurait pu lui voler son père et même son propre frère.

Des choses très fortes sur la famille Fernández Abarca apparaissent dans cette biographie non autorisée et Olga Wornat a avoué avoir contacté Vicente Fernández Jr, qui était très poli avec elle et, d’autre part, Gerardo, qu’elle a qualifié de grossier.

L’écrivain a décrit María del Refugio Abarca Villaseñor, mieux connue sous le nom de Doña Cuquita, comme une femme qui était le produit de ce que l’on croyait auparavant, une femme fidèle et durable qui soutenait à tout moment Vicente Fernández ; en plus d’être une mère aimante.