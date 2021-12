Vicente Fernández Jr. aurait été admis dans un hôpital psychiatrique | Réforme

Malheureusement, ils assurent que le fils aîné du cher Vicente Fernández, Vicente Fernandez Jr. aurait été admis dans un hôpital psychiatrique après la perte de son père.

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, le frère aîné d’Alejandro Fernández aurait été très affecté après la perte de Vicente Fernandez Gomez le 12 décembre et ce serait la cause qui l’emmènerait dans un hôpital spécialisé en santé mentale pour le stabiliser.

Le journaliste a partagé que c’est quelque chose qui s’est passé à la suite de huit jours depuis la mort malheureuse du chanteur et acteur; Cependant, la famille n’a pas parlé de ces événements. A noter qu’il y a quelques mois, Vicente Fernández Jr. avait été admis contre son gré dans une institution, assurent-ils par des indications de son frère Gerardo Fernández, ce qui n’a pas été confirmé.

Cependant, et après les demandes de Javier Ceriani et Elisa Beristain dans Gossip No Like qu’ils parlent du sort de Vicente Fernández Jr. depuis qu’il avait disparu des réseaux sociaux et que les yeux du public et les commentaires de sa petite amie étaient étranges, le temps puis l’acteur est apparu .

Vicente Fernández Jr. aurait été admis dans un hôpital psychiatrique. Photo : Instagram.

Selon le propre frère d’Alejandro Fernández, il serait entré seul dans cet endroit, mais ils l’y ont retenu contre son gré et il aurait passé un mauvais moment.

La vérité est qu’ils assurent que Vicente Fernandez Jr. Il n’aurait pas de problèmes avec des substances ou d’un autre type qui nécessite ce type de mesures, bien qu’il se murmure que cela pourrait être lié à sa façon de dépenser et à sa relation avec Mariana González, que beaucoup appellent la Mexicaine Kim Kardashian.

On dit que la famille Fernández Abarca ne serait pas très heureuse de la relation entre l’aîné des Los Tres Potrillos de Vicente Fernández et la mondaine et femme d’affaires ; Cependant, malgré tout cela, le couple est le plus amoureux de la moindre provocation.

Avant le départ de l’idole du Mexique, le couple a été interrogé à plusieurs reprises pour savoir s’ils allaient se marier très bientôt, auxquels ils ont répondu qu’ils attendaient que le chanteur se rétablisse, ce qui n’est malheureusement pas arrivé.

Actuellement, ce qui a surpris beaucoup, c’est que Mariana a assuré qu’elle écrirait un livre sur Vicente Fernández et lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà commencé son enquête, elle a indiqué que non, qu’elle le ferait après les fêtes de fin d’année pour que le livre sortira en février 2022.