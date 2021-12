Vicente Fernández Jr., Cuquita a préféré Mara Patricia

Vicente Fernández Jr. Cuquita a-t-il ignoré sa petite amie, Mariana ? | Instagram

Vicente Fernández Jr., a réuni deux de ses amours, Mara Patricia Castañeda et Mariana González Padilla dans le récent hommage à Vicente FernándezCependant, c’est sa mère, « Doña Cuquita », qui a retenu l’attention avec un geste évident.

le chanteuse et premier-né de la dynastie, Vicente Fernandez JrIl était accompagné de deux des femmes qui occupaient et étaient importantes dans sa vie, l’une d’elles était, Mara Patricia Castañeda, qui « Cuquita« Elle montrerait son appréciation et à qui elle demanderait de s’asseoir à côté d’elle, disent-ils.

Sans aucun doute, une période très difficile pour la famille et en particulier pour María del Refugio Abarca Villaseñor, « Cuquita», épouse du célèbre artiste, parti à 81 ans, ce qui la laissera très affectée après plusieurs années de mariage.

Vicente Fernández Jr. Cuquita ferait-elle la petite amie laide, Mariana ? Photo : Capture Instagram

La matriarche de Fernández Abarca, a honoré l’amour et l’appréciation que son mari et elle ont toujours ressentis envers le journaliste, un fait qui était en évidence puisque les deux ont partagé ce moment difficile, qui s’est reflété dans l’une des images capturées par les caméras de Windowing .

La « mère de Vicente Fernández Jr« Il préférerait rester avec son ancienne belle-fille, Mara Patricia Castañeda, qui a également couvert l’hommage rendu à Vicente Fernández lundi dernier au ranch » Los Tres Potrillos « .

L’événement n’a cessé de faire grand bruit et de faire l’objet de commentaires puisque, curieusement, le « La petite amie de Vicente Fernández Jr » faisait partie des personnes présentes à l’hommage spécial.

Sur plusieurs des photos, vous pouvez voir le moment où Doña « Cuquita », en remarquant la présence de Mara, lui a fait signe de s’asseoir à côté d’elle, ce qu’elle n’a pas fait avec son fils ou Mariana, disent-ils. .

La « future belle-mère de Mariana González« Elle a fait signe à Mara de s’asseoir à côté d’elle, ce qu’elle n’a pas fait avec son fils ou sa future épouse (Vicente Fernández Jr), ce qui a été beaucoup commenté ces derniers jours.

Même d’autres captures montrent à quel point María del Refugio se sentait bien avec la journaliste puisqu’elle était même motivée par elle pour se maquiller un peu et même mettre les boucles d’oreilles que Mara lui avait prêtées.

Sur d’autres photos, vous pouvez voir le moment où Mara et Vicente Jr se saluent avec beaucoup d’effusion à l’arrivée de celui-ci et de son compagnon, qui n’a à aucun moment lâché sa main pendant qu’il échangeait quelques mots avec le communicateur.

Il faut dire qu’à en juger par les images, après la séparation de Mara Patricia Castañeda et Vicente Jr., tout serait en bons termes puisqu’à son arrivée, toute la famille est venue la saluer et même, avec Mariana, ils ont échangé un câlin comme s’ils étaient connus depuis des années.

L’interviewer accompagnait la famille depuis le premier rang pendant les funérailles, ceci, jusqu’à ce que Mara revienne devant les caméras pour continuer à rendre compte du départ du chanteur.