Vicente Fernández Jr, Mara Patricia Castañeda avec un message à sa petite amie | Instagram

Rivalité?, Mara Patricia Castañeda Elle a rompu le silence sur ses retrouvailles avec son ancien mari pendant huit ans, Vicente Fernández Jr et sa désormais partenaire Mariana González et leur a envoyé un message clair.

La journaliste de divertissement de Televisa a été claire et énergique au sujet de sa relation avec le fils aîné de Vicente Fernández et sa famille, ceci après qu’ils se soient tous deux embrassés publiquement lors des funérailles d’El Charro de Huentitán.

Mara Patricia Castañeda a partagé qu’elle et Vicente Fernández Jr ne fonctionnaient certainement pas en couple, mais qu’ils fonctionnaient comme des amis et c’est ce qu’ils sont maintenant, car ils ont laissé ce qu’ils ont dit ou s’est passé dans le passé et ont continué leur vie sans plus ado.

La célèbre et légendaire journaliste a été interrogée sur Mariana González et sa rencontre à l’hommage de Don Vicente Fernández, c’est pourquoi elle a envoyé un message clair à la mondaine.

Mara a déclaré être une très bonne amie de son ex-partenaire, elle a donc indiqué que si lui ou la soi-disant Kim Kardashian Mexicana avait besoin de son aide à un moment donné, elle était entièrement disponible pour les aider et les soutenir comme tout être humain.

Mariana González et Mara Patricia Castañeda se sont avérées être des femmes assez matures et confiantes après s’être rencontrées le 12 décembre à l’arène VFG. La mondaine aurait montré de l’admiration pour le célèbre journaliste et lui aurait même pesé la main.

González a même été interviewée par Mara, qui a déclaré qu’elle n’avait pas pu dire au revoir à Vicente Fernández à l’hôpital ; cependant, il a gardé tous les beaux moments qu’ils ont partagés avant d’arriver à Country 2000.

Le fait que Mara Patricia Castañeda ait reçu des exclusivités de la famille a provoqué un énorme tollé et un désaccord parmi divers journalistes et médias.

Fernandez Abarca. Car pendant que les médias étaient enlevés à la famille, Vicente Fernandez Jr a autorisé son ex-femme à accéder à la zone funéraire et lui a accordé une interview.

Celle qui avait l’air plus qu’heureuse de voir la journaliste était Doña Cuquita, qui, selon Castañeda, a partagé ce qu’elle ressentait à ce moment-là et a indiqué qu’elle était toujours sa belle-fille malgré tout, le lien entre les deux était évident femmes, même les caméras ont remarqué que Mara avait donné ses boucles d’oreilles et un rouge à lèvres à María del Refugio Abarca Villaseñor pour améliorer son apparence.