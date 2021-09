Vicente Fernández Jr. nie la mort de « Charro de Huentitán » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Après que des rumeurs aient circulé sur la mort présumée du chanteur mexicain Vicente Fernández, son fils, Vicente Fernández Jr., est venu démentir la nouvelle qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

“Pour le grand public et tous les médias, il y a des nouvelles sur les réseaux et il y a des nouvelles sur Internet que mon père vient de décéder, cette nouvelle est fausse”, a-t-il partagé dans une vidéo via son compte Instagram.

Différentes publications dans les réseaux ont assuré que la famille Fernández avait dit au revoir à Don “Chente”, mais des rapports médicaux précisent que le chanteur continue d’évoluer à l’aide de la respiration assistée et d’un tube de gastrostomie qui lui permet de se nourrir correctement.

Dans le dernier rapport médical publié le 6 septembre, il a été annoncé que le “Charro de Huentitán” est resté stable avec une évolution stationnaire, principalement en relation avec son état neurologique et sa mobilité.

Source : Cependant