Vicente Fernández Jr. reprend sa carrière musicale avec une nouvelle chanson

En pleine crise du Dynastie Fernandez l’aîné des enfants de Don Vicente, Vicente Fernández Jr. a décidé de retourner dans sa carrière musicale et le reprendre avec la première d’une nouvelle chanson qui est sortie il y a quelques heures.

C’est le single que je me suis consacré à te perdre une chanson originale écrite par Léonel Garcia du célèbre groupe pop ‘Sans drapeau’, bien qu’il ait déjà été enregistré par son frère ‘El Potrillo’, l’incluant dans l’un de ses albums de 2004 “A Corazón Abierto”.

Malgré que don Chente il se trouve dans le hôpital Depuis près de deux mois maintenant, la famille est très active et cherche à poursuivre sa carrière, cependant, de nombreux utilisateurs trouvent cela étrange et ont même désapprouvé ce comportement.

Cependant, Alejandro Fernández et son fils Alex Fernández sont en tournée aux États-Unis sur scène pour continuer leur vie.

le cas de Vicente Fernández Junior au lieu de se consacrer à la pop comme son jeune frère l’a fait, il a décidé de se concentrer sur le régional mexicain, essayant de reprendre ce que son père a construit un jour, cette fois avec sa propre voix dans cette chanson qui est un succès et qui est venu dans cette nouvelle version avec Ingrid contreras, le chanteur de Sonora.

Alejandro Fernández a également enregistré cette même chanson sur l’un de ses albums live de 2005 intitulé México Madrid Live et Non-Stop I Feel Accompanied par l’oreille vocaliste de Van Gogh, Amaia Montero.

C’est ainsi que ce célèbre fils de Chente a décidé de lancer une nouvelle fois cette nouvelle chanson, essayant de reprendre sa carrière malgré tout ce qui se passe avec sa famille, il s’est même dit très heureux de la publication de cette nouvelle chanson.

Les violons et tous les instruments qui accompagnent un mariachi ont résonné de façon spectaculaire dans cette nouvelle pochette qui compte déjà des milliers de reproductions et qui pourrait en avoir beaucoup plus dans les prochains jours.

En mentionnant un peu son père, nous attendons toujours ce qui pourrait arriver pour continuer à être soigné par les meilleurs médecins, bien que, comme le suggèrent les rumeurs, cela pourrait être si grave que même Alejandro Fernández pourrait arrêter sa tournée pour lui faire ses adieux respectifs et mérité.

Dans Show News, nous continuerons à surveiller ce problème et nous vous apporterons des mises à jour, des nouvelles et tout ce qui est intéressant autour de la dynastie Fernández qui traverse l’un des moments les plus controversés de son histoire.