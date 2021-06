Vicente Fernández Jr. serait en rééducation pour soigner sa dépendance au jeu – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Vicente Fernández Jr. a été tenu à l’écart du public et ni sa petite amie Mariana ni sa famille n’ont rendu compte de cela, cependant, apparemment, il est en cure de désintoxication pour s’occuper de son ajout au jeu, car cela l’a apparemment conduit à perdre beaucoup d’argent.

Bien qu’il ne s’agisse que de spéculations, il est dit que cette séparation est basée sur le fait que le frère aîné de Fernández est confiné dans un centre de réadaptation pour son problème de jeu.

Et c’est que son absence est devenue très évidente car Fernández Jr. a complètement disparu des réseaux sociaux, dans lesquels il a toujours été très actif, partageant constamment des images à côté de sa petite amie Mariana González, qui avait déjà assuré qu’il allait bien.

Vicente Fernández Jr. n’avait pas été revu depuis avril et au début, il a été supposé que son absence était due à un problème présumé avec un terrain à Puerto Vallarta; plus tard, des problèmes et des addictions au jeu ont été suspectés, ce qui semble se confirmer.

Cependant, il faut se rappeler que le 22 mai, Mariana González a partagé une vidéo avec Vicente Fernández Jr. sur ses réseaux, cependant, il est à peine apparu un peu, car seule une petite partie de son visage était visible, il a donc également été mentionné que il pourrait s’agir d’un enregistrement antérieur.

Selon l’émission ‘Suelta la Sopa’, dans d’autres médias, il a été mentionné que l’interprète est hospitalisé pour sa dépendance au jeu.