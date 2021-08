Vicente Fernández La fin est-elle arrivée ? ils prétendent qu’ils cachent la vérité

Vicente Fernández, ils assurent qu’ils cachent la vérité sur leur santé | Réforme

Récemment dans les réseaux circule l’information qu’en réalité le fameux chanteur Vicente Fernández traverse une période bien pire qu’on ne le dit, ce qui est sans aucun doute une surprise pour tout le monde, car ils espèrent qu’il pourra bientôt s’améliorer.

C’est lors d’une célèbre émission où il se fait connaître à travers un Santera que les choses ne sont pas telles qu’elles les peignent vraiment.

C’est là qu’ils ont révélé qu’il est extrêmement difficile pour le chanteur de se remettre et qu’il saute complètement propre de l’hôpital.

Et c’est que selon l’indiquer, ils pourront lui dire que déjà cela laissait un problème alors qu’en fait il n’en arrivera pas, ou encore plus de choses vont se rapprocher.

L’homme ne va pas bien du tout, ils le cachent beaucoup, l’homme ne va pas bien du tout », a déclaré la santera.

Et c’est aussi qu’il assure qu’ils ne veulent pas le dire, pourtant, il fait remarquer qu’il a trop de choses et surtout dans son coeur.

Les escargots disent ça déjà fini, puisque l’autre fois je l’ai dit, déjà fini », dit la santera.

J’ajoute aussi qu’il ne reste plus qu’à attendre que la famille le libère, car il est fort probable que Don Vicente ait déjà un cerveau mu3rt3.

Plus tard dans le direct de l’émission pour plus de crédibilité de ce qu’ils commentaient pendant celle-ci, on a demandé à Santera elle-même de lancer à nouveau les escargots et devant la caméra afin que tout le monde puisse voir de quoi il s’agit et ce que cela ne change rien. .

J’en ai fini avec tout », a ajouté Santera.

Cela dit, il a laissé entendre que le chanteur n’est plus vraiment avec nous, il faut juste attendre, car tout est dans l’air et la famille a tout dans l’air,

Il est très probable que la personne ait un problème de tête, ça va trop compliquer et le pire des cas c’est que la famille le cache”, a-t-il ajouté.

Sans aucun doute, tout cela est quelque chose d’extrêmement fort, cependant, la même chose s’est déjà produite avec d’autres artistes qui ne se laissent pas savoir ce qui se passe.

Ils ne vont pas le dire parce que ce sont des personnalités publiques », a déclaré Karla.

Et même si la famille aurait confirmé qu’une “chute” aurait emmené Vicente Fernández à l’hôpital, ils assurent que la santé de “Charro de Huentitán” est plus grave pour une autre raison.

Lors des derniers rapports sur la santé de Vicente Fernández, il est apparu que le “Charro de Huentitán” semble bien réagir aux traitements, cependant, assurent-ils, son état n’était pas dû à une chute, “ce serait quelque chose de plus grave que ce que immobiliser et transporter d’urgence à l’hôpital.

Comme vous vous en souvenez, le chanteur de 81 ans est hospitalisé dans la zone métropolitaine de Guadalajara depuis le 6 août dernier, le natif de Huentitán, El Alto, Jalisco, aurait été admis après une prétendue “chute”, une personne proche contredit les versions de la famille de l’interprète.