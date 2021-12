Vicente Fernández, le chanteur mexicain est décédé à l’âge de 81 ans

Vicente Fernández est décédé, « Le dernier roi est parti » | Réforme

Mais il est toujours El Rey ! Le moment est enfin venu de partir pour l’une des plus grandes icônes du Mexique et du monde, depuis quelques jours les yeux du monde se sont tournés vers le Pays 2000 en attente de nouvelles et les pires ont venez, Vicente Fernández est décédé à l’âge de 81 ans.

C’est à travers les réseaux sociaux officiels de Vicente Fernandez Gomez que la famille a fait savoir à son public qu’elle l’aimait tant et qu’elle les applaudissait tellement que finalement la chanteuse de tubes comme El Rey a perdu la bataille.

Selon le communiqué officiel visible sur Instagram, Le Charro de Huentitan Il est parti ce dimanche 12 décembre à 6h15, un jour très spécial au Mexique, puisque l’on célèbre le Jour de la Vierge de Guadalupe, à qui sa famille a demandé le miracle, mais apparemment le miracle était pour le chanteur mexicain, le miracle de ne plus souffrir.

Repose en paix M. Vicente Fernández. Nous avons le regret de vous faire part de son décès le dimanche 12 décembre à 06h15, peut-on lire dans le communiqué qui accompagnait une photographie de l’interprète adorée.

Après la triste nouvelle que le Mexique est en deuil aujourd’hui, ils ont partagé la fierté que Vicente Fernández a toujours eu de chanter devant son public et de toujours tout donner, tant qu’il y avait des applaudissements, « Chente » n’arrêtait pas de chanter, c’était sa marque de fabrique.

Vicente Fernández est décédé, « Le dernier roi est parti ». Photo : Instagram.

Ce fut un honneur et une grande fierté de partager avec tout le monde une belle carrière musicale et de tout donner pour son public. Merci de continuer à applaudir, merci de continuer à chanter.

Il y a plus de quatre mois, la famille avait révélé aux médias que Vicente Fernández était entré à l’hôpital en urgence après avoir subi une grave chute dans son ranch de Los Tres Potrillos, qui aurait causé des ravages au niveau de ses cervicales.

Les spécialistes ont procédé à une intervention chirurgicale à El Charro de Huentitán pour essayer de corriger son affectation et de l’immobiliser pour contrôler la situation.Il a été rapporté que Vicente Fernández Gómez était sérieux, mais stable ; parmi les détails figuraient qu’il recevait une assistance respiratoire et qu’il était en soins intensifs.

Il a également été dit que dans le but de préserver sa santé et sa vie, sa famille avait mis sur la table la possibilité de transférer l’icône du Mexique à Houston afin qu’il puisse recevoir des soins de la plus haute qualité ; cependant, les médecins ont indiqué que ce serait un risque pour Vicente.

Face à l’herméticité de la famille, qui demandait du respect pour le moment où ils passaient, des rumeurs ont commencé qu’après la chirurgie l’interprète de coups tels que Ton chemin et le mien aurait perdu la mobilité de ses jambes ; on avait même dit qu’il était mort alors que ce n’était pas encore arrivé.

Vicente Fernandez Gomez Il est né avec une immense star le 17 février 1940 à Huéntitán El Alto, Guadalajara, son talent inné et sa voix puissante l’ont conduit au cinéma mexicain et à une infinité de palanques et de présentations. Aujourd’hui, sa personne est partie à 81 ans, mais entame une légende sans fin. Le Mexique pleure, mais plus que tout, le Mexique continue d’applaudir !, car plus il applaudit, plus il entend Vicente chanter.